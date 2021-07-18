Израильские ученые разработали препарат от COVID-19 на основе стволовых клеток

СУХУМ, 18 июл - Sputnik. Первая стадия испытаний нового препарата от COVID, основанного на использовании стволовых клеток, успешно завершена в клинике Рамбам в израильской Хайфе, сообщает РИА Новости.

По словам разработчиков препарата, потребовалось всего три инъекции в течение суток, чтобы нормализовать уровень сатурации и значительно улучшить состояние больных.

Отмечается, что специалисты уже переходят ко второй стадии испытаний. В ней задействуют 60 тяжелобольных коронавирусом. По завершении второй фазы начнется третья, в которой будут участвовать около 300 больных из различных стран мира.

Главный исследователь Томер Бронштейн рассказал агентству, что на протяжении многих лет занимался изучением стволовых клеток для выращивания из них костной ткани с последующим использованием в пластической хирургии и ортопедии. Исследования показали, что препарат, созданный на основе стволовых клеток, может быть исключительно эффективен при лечении COVID.

"У стволовых клеток есть свойство успокаивать иммунную систему. Можно сказать, что они работают как скорая помощь в организме. Например, если есть поврежденные ткани, то эти клетки могут восстановить ткань. Они могут восстанавливать повреждённые ткани посредством успокоения иммунной системы. Именно этим свойством мы и пользуемся, когда пытаемся вылечить цитокиновую бурю в организме при коронавирусе. Мы не используем эти клетки в исходном виде такими, мы вносим в них некоторые изменения - небольшие, но они помогают усилить их действие против воспалительных процессов в организме больного", - рассказал Бронштейн.

Стволовые клетки берутся у здоровых людей, обрабатываются в биореакторе по специальной технологии, в клетки вносятся необходимые изменения, весь процесс подготовки препарата занимает около 10 дней. Готовое лекарство в виде инъекции вводится подкожно.

"В каждой такой дозе миллионы обработанных стволовых клеток с невероятной возможностью лечения. Во время клинических исследований мы увидели, что безопасность нашего лечения не вызывает никаких нареканий. Во-вторых, мы увидели, какой невероятный эффект у нашего лекарства", - отметил Бронштейн.

На первой стадии испытаний препарат тестировали на больных коронавирусом в тяжелом состоянии, которые находились в группе риска, страдая серьезными хроническими заболеваниями. По утверждению специалистов, у всех пациентов состояние улучшилось в течение суток, и после третей дозы лекарства сатурация вернулась на нормальный уровень.

"Мы знаем, что коронавирус повреждает и другие органы, не только легкие. Это, например, мышца сердца. Анализы показали, что лекарство способствует восстановлению и других поврежденных тканей в организме больного", - сказал Бронштейн.

По словам доктора, проводившего испытания в хайфской больнице Шади Хамуда, препарат показал способность снимать цитокиновый шторм, нормализовать работу иммунной системы и предупреждать тяжелые последствия болезни.

"Я вам скажу словами пациентов. Они рассказали, что с ними произошло чудо. Некоторые из них уже неделями не могли спать, им было очень тяжело дышать. Вдруг они говорят о том, что они могут спать, дышать и даже ходить, когда за день до этого не могли пройти ни шагу", - сказал Хамуд.

Данные компьютерной томографии, которую больным, участвовавшим в эксперименте, проводили до, сразу после и через месяц после введения нового препарата, показали, что лекарство эффективно излечивает воспаление легких при этом оно без серьезных побочных эффектов.

Разработчики уверяют, что себестоимость нового лекарства будет относительно небольшой, а продолжительность госпитализации тяжелобольных уменьшится в несколько раз, что позволит снять нагрузку с системы здравоохранения в условиях резкого роста числа заражений.