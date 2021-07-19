Врач назвал симптомы теплового удара у младенцев

СУХУМ, 19 июл - Sputnik. Главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов перечислил симптомы, которые могут говорить о тепловом ударе у младенца, сообщает РИА Новости.

"Если после пребывания на солнце Вы заметили у своего ребенка повышение температуры, покраснение кожи, особенно лица, заторможенность, вялость, слабость, снижение аппетита, обильное потоотделение, рвоту или обильные срыгивания, редкие скудные мочеиспускания, западение родничка, носовое кровотечение, частое поверхностное дыхание, понос, то высока вероятность того, что ребенок получил тепловой удар. В некоторых тяжелых случаях у младенцев могут появляться судороги", - рассказал он.

При этом врач предупреждает, что поскольку ни один из перечисленных признаков сам по себе не специфичен только для теплового удара, а может также сопровождать и острое инфекционное заболевание, то при появлении любого из перечисленных симптомов следует незамедлительно обратиться за помощью к педиатру. Если у ребенка начались судороги или он потерял сознание, обязательна экстренная госпитализация.

Османов дал рекомендации по тому, как помочь перегревшемуся ребенку.

"Прежде всего необходимо поместить ребенка в прохладное место, но не на сквозняк. Положить на голову лед, завернутый в ткань, или обернуть малыша в мокрое полотенце или пеленку, при этом вода должна быть комнатной температуры. Дать попить прохладную, но не холодную воду. Помните также, что восполнять потери жидкости у малышей необходимо постепенно, дробно. Лучше предлагать водичку каждые 10-15 минут. Стоит ограничить употребление жирных и белковых продуктов. Небольшое снижение аппетита в жару закономерно, не докармливайте ребенка насильно", - отметил врач.