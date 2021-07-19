Мурашко: поражение легких при COVID-19 ускорилось почти вдвое

СУХУМ, 19 июл - Sputnik. Коронавирусная инфекция стала распространяться быстрее, у пациентов ускорилось и течение заболевания, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА Новости.

"Если раньше мы видели, что поражение легких развивалось где-то к шестым-седьмым суткам, то сегодня выраженное пораженное легких может возникать уже к третьим-четвертым суткам. Это та сегодняшняя особенность - более быстрое распространение среди населения и более быстрое течение заболевания у пациентов", - сказал Мурашко в эфире канала "Россия 24".

Он отметил, что эту особенность нужно учитывать, раннее начало лечения может помочь сохранить здоровье.

С середины июня сохраняется устойчивый подъем коронавируса и в Абхазии. Количество выявленных случаев приближается к 20 тысячам, после заражения COVID-19 скончались 277 человек.