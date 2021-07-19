В Казахстане запустили первую выделенную сеть FWA при поддержке Huawei

Для развертывания сети FWA была выбрана технология LTE, которая обеспечивает наибольшую эффективность использования радиочастот в диапазоне 2300 МГц.

СУХУМ, 19 июл - Sputnik. Впервые в Центральной Азии развернули сеть фиксированного беспроводного доступа в интернет через радиоинтерфейс (FWA), это стало возможным после того, как компания Huawei поставила крупнейшему телекоммуникационному оператору Казахстана - АО "Казахтелеком" базовые станции 4T4R, сообщает РИА Новости со ссылкой на Huawei.

Отмечается, что сеть является одной из первых в мире сетей FWA, работающих в выделенном диапазоне 2300 МГц для оказания услуг широкополосного доступа частным домохозяйствам. Cтанции 4T4R обеспечивают большую емкость сети для фиксированных абонентов FWA и возможность агрегации нескольких несущих в будущем.

Для развертывания сети FWA была выбрана технология LTE, которая обеспечивает наибольшую эффективность использования радиочастот в диапазоне 2300 МГц, а также позволяет предоставлять SIM-based услуги на базе сети.

"При этом мы используем выделенный диапазон радиочастот шириной 20 МГц, то есть это полностью выделенная сеть FWA только для абонентов фиксированного беспроводного доступа. Кроме того, мы применили подход так называемого IP breakout - в нашем решении используется выделенное подключение PGW к сети интернет для абонентов FWA", - поясняет главный директор по инновациям "Казахтелекома" Нурлан Мейрманов.

Как отметил заместитель генерального директора Huawei Technologies Kazakhstan Цюй Фей, проект "Казахтелекома" - хороший пример для других фиксированных операторов, которым необходимо решить задачу покрытия частного сектора, где нет проводных сетей доступа. "При этом данная сеть после проведения небольшой модернизации будет готова к миграции на технологию 5G, что позволит увеличить емкость сети и предоставлять услуги eMBB", - добавил он.