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МИД прокомментировал заявление Зеленского о военном присутствии России в Абхазии

© Sputnik / Максим Блинов
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Sputnik Абхазия
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Президент Украины Владимир Зеленский, находясь с визитом в Грузии, выразил обеспокоенность тем, что "в Абхазии наращивается военное присутствие России, нарушаются права человека".

СУХУМ, 20 июл - Sputnik. Министерство иностранных дел Абхазии прокомментировало заявление украинского президента Владимира Зеленского. 

© Sputnik / Леон Адлейба
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Президент Украины 19 июля, находясь в Грузии с визитом, выразил озабоченность тем, что "в Абхазии наращивается военное присутствие России, нарушаются права человека", и подчеркнул, что Украина и Грузия едины в своих намерениях по возвращению временно оккупированных территорий на площадках ведущих международных и региональных организаций.

"Российское военное присутствие в Республике Абхазия, которое так обеспокоило Зеленского, регулируется двусторонними абхазо-российскими соглашениями, не противоречит международному праву и никак не затрагивает территорию Грузии, не говоря уже об Украине. Что имел в виду президент Украины, говоря о нарушениях прав человека, видимо, так и останется загадкой", - говорится в ответе внешнеполитического ведомства Абхазии. 

В МИДе подчеркнули, что откровенно провокационная политика Зеленского в отношении республик Донбасса наглядно показала, каких подходов к урегулированию конфликтов придерживается команда Зеленского.

Попытки применить такую тактику в ситуации с Абхазией совершенно неприемлемы и будут жестко пресекаться, добавили в ведомстве. 

"Руководителям Украины, как и их грузинским коллегам, следовало бы помнить, что ставка на конфронтацию не имеет шансов на успех. Не имеют перспектив и попытки ревизии достигнутых договоренностей, а также блокирование согласованных решений", - отмечается в обращении МИД республики.

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