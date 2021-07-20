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Новорожденный из Абхазии с "дельта" штаммом скончался в тбилисской клинике

© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1410)
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У новорожденного Лукьяна Кострова из села Моква Очамчырского района медики диагностировали "дельта" штамм коронавирусной инфекции.

СУХУМ, 20 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Новорожденный из Абхазии с COVID-19 скончался в тбилисской клинике, рассказала корреспонденту Sputnik куратор медицинских программ благотворительного фонда "Киараз" Алиса Туйба.

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Она уточнила, что мать младенца Олеся Гончарук из села Моква Очамчырского района - подопечная "Киараза". Лукьян, третий ребенок в семье, родился около двух месяцев назад, абхазские медики выявили у него проблемы со здоровьем, связанные с неврологией.  

"У ребенка изначально были проблемы со здоровьем. Он задыхался, были приступы судорог. После рождения его сразу перевели в Сочинскую больницу, где он находился с 5 по 22 июня. После того, как их выписали, они вернулись в Абхазию, и в тот же вечер у него поднялась температура. Ребенка госпитализировали в Республиканскую детскую больницу, медики которой сделали все возможное, чтобы помочь ребенку, но ему становилось все хуже и хуже", - отметила Туйба.

По ее словам, Лукьяну сделали рентген, который показал, что одно легкое сильно поражено. После чего провели ПЦР-тест на коронавирус матери и самого младенца. Результаты оказались положительными. Так как в Республиканской детской больнице нет инфекционного отделения, встал вопрос о переводе младенца в другое медучреждение, где ему смогли бы помочь.

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Как рассказала Туйба, по личным связям и при содействии знакомых медиков удалось договориться, чтобы новорожденного приняли в тбилисской детской клинике имени Цицишвили.

"Это одна из лучших клиник. Его мама мне позвонила и сказала, что ее сын в тяжелом состоянии. Вчера у него была остановка сердца. Врачам удалось его реанимировать, но у него перестала работать одна почка. Выжить ребенку не удалось, к сожалению", - сказала Туйба.

Мать умершего ребенка сейчас собирает документы для возвращения в Абхазию, отметила Туйба и добавила, что на границе по реке Ингур они будут примерно к 21:00, но в этом время КПП уже будет закрыт. В профильном органе обещали Туйба помочь решить эту проблему.

 

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1410)

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