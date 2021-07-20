Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 190,5 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже приближается к 191 миллиону.

СУХУМ, 20 июл - Sputnik. Общее число случаев заражения коронавирусом в России превысило шесть миллионов, пишет РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб.

За минувшие сутки в стране выявили 23 770 инфицированных, а за все время пандемии — 6 006 536. Из них 149 922 пациента умерли, 5 382 213 вылечились.

Накануне зарегистрировали 24 633 случая COVID-19. Темп прироста продолжает постепенно снижаться — с 0,41 до 0,4 процента. Скончались за сутки 784 человека, выписались после лечения — 22 218.

Новые случаи зафиксировали во всех 85 регионах, больше всего их в Москве — 3188 (днем ранее было 4007), Подмосковье — 2478, Санкт-Петербурге — 1934, Нижегородской области — 527, Свердловской — 491, Красноярском крае — 490, Воронежской области — 465, Пермском крае — 405, Крыму — 402.

Минимальный показатель отмечен на Чукотке — восемь заболевших, а в Ненецком автономном округе их 13.

Во всем мире, по последним данным ВОЗ, наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия, по данным ВОЗ, занимает в этом списке четвертое место.