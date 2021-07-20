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Экологичные автобусы будут возить пассажиров из Сочи на границу с Абхазией

© Sputnik / Сергей Пятаков
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210720/1032875589/Ekologichnye-avtobusy-budut-vozit-passazhirov-iz-Sochi-na-granitsu-s-Abkhaziey.html

Автобусы оснащены современным оборудованием, включающим систему пожаротушения, камеры видеонаблюдения, автоинформаторы, а также кондиционеры с системой климат-контроля.

СУХУМ, 20 июл - Sputnik. Современные экологичные автобусы будут возить пассажиров в курортный сезон на маршрутах Сочи - Адлер - граница с Абхазией, сообщает пресс-служба администрации города.

"В связи с ростом пассажиропотока в летний сезон на маршрутах 125с и 125п будут использоваться новые автобусы большого класса, соответствующие всем требованиям комфорта и безопасности пассажиров. Транспорт экологичен – работает на газомоторном топливе", – приводятся в сообщении слова и.о. директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Вячеслава Бауэра.

Отмечается, что просторные низкопольные автобусы указанных маршрутов, курсирующие из Сочи в Адлер и далее на абхазскую границу, будут обслуживать пассажиров до конца курортного сезона. Автобусы оснащены кондиционерами, автоинформаторами и камерами видеонаблюдения.

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