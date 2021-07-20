Власти Сочи предпримут меры для борьбы с заторами на границе с Абхазией

Ежесуточно российско-абхазскую границу в пункте пропуска "Адлер" пересекают свыше 50 тысяч человек и почти десять тысяч автомобилей, что в несколько раз превышает пропускную способность объекта.

СУХУМ, 20 июл - Sputnik. Власти Сочи намерены разработать и внедрить сбалансированный график движения экскурсионных автобусов, въезжающих из России в Абхазию, чтобы избежать затора и очереди на российско-абхазской границе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Так как особенно сложная ситуация на пунктах пропуска складывается в часы пик с 06:00 до 09:00, когда в Абхазию массово заезжают экскурсионные автобусы, специалистам санкура Сочи вместе с представителями перевозчиков Абхазии поручено разработать сбалансированный график движения.

Руководству департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи совместно с Росавтодором поручено подготовить предложения по оптимизации схемы дорожного движения на подъездных путях к автомобильному пункту пропуска.

Речь идет об установке информационных стендов, дорожных элементов и организация площадки, где автобусы будут ожидать своей очереди.

Отмечается, что в ближайшее время необходимо увеличить площадь теневых навесов и количество санитарных комнат в пункте пропуска "Адлер", чтобы люди не стояли часами в очередях под палящим солнцем.

Кроме того, Алексей Копайгородский сообщил, что только реконструкция пешеходного и автомобильного пунктов пропуска способна решить проблему, и проект модернизации уже направлен на Государственную экспертизу.