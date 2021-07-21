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Суд в Адлере осудил на три года наркодилера, задержанного на границе с Абхазией

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Sputnik Абхазия
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Мужчина пытался ввезти из России в Абхазию бумажный сверток с наркотическим средством метадон.

СУХУМ, 21 июл - Sputnik. Адлерский районный суд города Сочи приговорил к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима гражданина, пытавшегося незаконно перевезти из России в Абхазию наркотики. Об этом сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю. 

Правонарушитель был задержан сотрудниками Погрануправления ФСБ в пункте пропуска "Адлер" при выезде из России. 

В его автомобиле обнаружили бумажный сверток с метадоном. 

В соответствии с Постановлением правительства РФ от 30 июня 1998 года № 681 "Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации" метадон (фенадон, долофин) входит в список наркотических средств, оборот которых в России запрещен.

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