Глава ВОЗ предупредил о возможном появлении опасного штамма COVID-19

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус напомнил, что сейчас наблюдается "беспрецедентный кризис", требующий "беспрецедентных мер".

СУХУМ, 21 июл - Sputnik. Новый штамм коронавируса, который окажется еще опаснее, чем дельта, может появиться в мире, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, выступая на 138-й сессии Международного олимпийского комитета.

Причиной может послужить, по его словам, дальнейшее распространение инфекции по всему миру.

"Чем шире распространение (коронавируса — Прим. ред.), тем больше его вариантов появится с потенциалом стать даже более опасным, чем дельта-вариант, который наносит столько ущерба сейчас. И чем больше вариантов, тем выше вероятность, что один из них сможет увернуться от вакцин и вернуть нас в самое начало", — пояснил глава организации.

Гебрейесус подчеркнул, что главная цель ВОЗ в борьбе с COVID-19 - к сентябрю 2022 года в каждой стране мира вакцинировались 70 процентов жителей.