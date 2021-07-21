Мужчина пытался незаконно вывезти из Абхазии в Россию оружие

Правонарушитель был остановлен в пункте пропуска через российско-абхазскую границу. У него изъяли оружие для проведения баллистической экспертизы.

СУХУМ, 21 июл - Sputnik. Мужчина пытался незаконно перевезти из Абхазии в Россию оружие, сообщает Погрануправление ФСБ России по Краснодарскому краю.

Он был остановлен в пункте пропуска через российско-абхазскую границу. У него обнаружили охолощенный револьвер.

Охолощенное оружие изъято для проведения баллистической экспертизы.

Охолощенное оружие — изделие, предназначенное для имитации выстрела специальными имитационными боеприпасами, то есть холостыми патронами.

Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации оружия и патронов к нему, а также конструктивно сходных с оружием изделий осуществляется в соответствии с законодательством Таможенного союза.