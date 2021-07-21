Всемирная туристская организация: отрасль переживает рекордный кризис

Эксперты считают, что мировой туризм после глобальных потерь в отрасли, связанных с пандемией COVID-19, сможет восстановить свой уровень не ранее 2023 года.

СУХУМ, 21 июл - Sputnik. Международный туризм снизился с января по май текущего года на 85% по сравнению с аналогичным периодом последнего допандемийного 2019 года, сообщает Всемирная туристская организация (UNWTO).

"Самый большой кризис в истории туризма продолжается уже второй год. По данным UNWTO, с января по май международные туристические потоки были на 85% ниже уровня 2019 года (и на 65% меньше, чем в 2020 году)", - говорится в сообщении Всемирной туристской организации.

Наблюдался небольшой всплеск в мае, но появление новых штаммов COVID-19 и продолжающееся введение ограничений во многих странах приводит к тому, что внутренний туризм возвращается гораздо более быстрыми темпами, чем международные поездки, отмечают в организации.

За первые пять месяцев текущего года в мире было зарегистрировано на 147 миллионов международных прибытий меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и на 460 миллионов меньше, чем в 2019 году. Небольшая тенденция к росту наметилась в мае - по мере того, как некоторые страны начали ослаблять ограничения.

UNWTO оценила 2020 год как худший период за всю историю наблюдений. В прошлом году было на миллиард международных поездок меньше, чем в 2019 году (1,5 миллиарда).

При этом в Абхазии, по словам главы Минтуризма, побил тридцатилетний рекорд по посещаемости. В начале сезона 2021 года Минтуризма прогнозировало до 1,5 миллиона туристов.