16:04 22 Июля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.69
  • EUR86.92
Поиск

Илон Маск допустил возобновление продаж электромобилей Tesla за биткоины

© Sputnik / Виталий Белоусов
Новости
Получить короткую ссылку
189 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/07/16/1032886718.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210722/1032886719/Ilon-Mask-dopustil-vozobnovlenie-prodazh-elektromobiley-Tesla-za-bitkoiny.html

Tesla приостановила продажу своих автомобилей за биткоины в мае 2021 года из-за использования ископаемого топлива для майнинга криптовалюты.

СУХУМ, 22 июл - Sputnik. Миллиардер Илон Маск допустил, что возглавляемая им компания Tesla возобновит прием биткоинов в качестве оплаты, когда эта криптовалюта станет более экологичной. Об том сообщает РИА Новости.

"Выглядит так, что биткоин активно смещается в сторону использования возобновляемой энергии", - сказал он.

В мае Tesla приостановила продажу своих автомобилей за биткоины из-за использования ископаемого топлива для майнинга криптовалюты, в частности угля.

Кроме того, миллиардер отметил, что ни он, ни возглавляемые им компании Tesla и SpaceX не продают ранее приобретенные ими биткоины.

"Мы (Tesla - ред.) не продаем биткоины, я их не продаю, и SpaceX не продает их. Я вновь хочу подчеркнуть, что у SpaceX, Tesla и у меня есть биткоины", - сказал Маск в ходе обсуждения криптовалюты на конференции "The B Word".

Маск также добавил, что владеет и другими криптовалютами - Ethereum и Dogecoin.

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Олимпиада в Токио: взгляд со стороны
Морские пехотинцы Каспийской флотилии отрепетировали празднование Дня ВМФ
График выплат российских пенсий в Абхазии: июль
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться