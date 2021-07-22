Илон Маск допустил возобновление продаж электромобилей Tesla за биткоины

Tesla приостановила продажу своих автомобилей за биткоины в мае 2021 года из-за использования ископаемого топлива для майнинга криптовалюты.

СУХУМ, 22 июл - Sputnik. Миллиардер Илон Маск допустил, что возглавляемая им компания Tesla возобновит прием биткоинов в качестве оплаты, когда эта криптовалюта станет более экологичной. Об том сообщает РИА Новости.

"Выглядит так, что биткоин активно смещается в сторону использования возобновляемой энергии", - сказал он.

В мае Tesla приостановила продажу своих автомобилей за биткоины из-за использования ископаемого топлива для майнинга криптовалюты, в частности угля.

Кроме того, миллиардер отметил, что ни он, ни возглавляемые им компании Tesla и SpaceX не продают ранее приобретенные ими биткоины.

"Мы (Tesla - ред.) не продаем биткоины, я их не продаю, и SpaceX не продает их. Я вновь хочу подчеркнуть, что у SpaceX, Tesla и у меня есть биткоины", - сказал Маск в ходе обсуждения криптовалюты на конференции "The B Word".

Маск также добавил, что владеет и другими криптовалютами - Ethereum и Dogecoin.