23:45 23 Июля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.77
  • EUR86.85
Поиск

Сильный ливень затопил трассу Адлер-Сочи

© Sputnik / Олег Смеречинский
Новости
Получить короткую ссылку
69 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/07/05/1032773278.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210723/1032894926/Silnyy-liven-zatopil-trassu-Adler-Sochi.html

Удушливо-жаркая погода на Черноморском побережье Абхазии и Краснодарского края сменилась ливневыми дождями в четверг, в Сочи было объявлено штормовое предупреждение.

СУХУМ, 23 июл - Sputnik. Сильный ливень затопил трассу в направлении Адлер-Сочи, в связи с этим движение было остановлено, сообщает РИА Новости со ссылкой на в пресс-службу Упрдор "Черноморье".

"Сочи. Эпицентр залпового ливня сместился в Адлер: на выезде в направлении центра Сочи (км 198 – км 199, А-147) лавинообразный приход ливневого стока с вышележащего рельефа на проезжую часть привел к остановке движения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что движение из Сочи в Адлер приостановлено, но проезд сохраняется.

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Олимпиада в Токио: взгляд со стороны
В горах Кабардино-Балкарии спасли туристов, попавших под камнепад
График выплат российских пенсий в Абхазии: июль
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться