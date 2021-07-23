Сильный ливень затопил трассу Адлер-Сочи

Удушливо-жаркая погода на Черноморском побережье Абхазии и Краснодарского края сменилась ливневыми дождями в четверг, в Сочи было объявлено штормовое предупреждение.

СУХУМ, 23 июл - Sputnik. Сильный ливень затопил трассу в направлении Адлер-Сочи, в связи с этим движение было остановлено, сообщает РИА Новости со ссылкой на в пресс-службу Упрдор "Черноморье".

"Сочи. Эпицентр залпового ливня сместился в Адлер: на выезде в направлении центра Сочи (км 198 – км 199, А-147) лавинообразный приход ливневого стока с вышележащего рельефа на проезжую часть привел к остановке движения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что движение из Сочи в Адлер приостановлено, но проезд сохраняется.