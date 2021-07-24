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Мужчина осужден на три года за попытку ввезти в Абхазию из России "лирику"

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Sputnik Абхазия
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Правонарушитель пытался перевезти через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС сильнодействующие вещества.

СУХУМ, 24 июл - Sputnik. Иностранный гражданин осужден на три года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима за контрабанду сильнодействующих веществ через государственную границу России. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Мужчину задержали сотрудники Погрануправления ФСБ при выезде из России на пункте пропуска "Адлер".

При досмотре у него обнаружили капсулы сильнодействующего препарата "Лирика" (прегабалин). Позже были проведены экспертно-криминалистическими исследованиями.

Обвинительный приговор вынес Адлерский районный суд Краснодарского края.

 

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