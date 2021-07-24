СУХУМ, 24 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Последствия оползня в Бзыбском ущелье устранены, рассказал корреспонденту Sputnik директор Рицинского национального парка Адамур Багателия.

"Мы завершили расчистку дороги еще вчера, ближе к концу рабочего дня. Вызвали пожарную машину и отмыли дорогу. Движение автотранспорта было немного затруднено, но приостановлено не было. Сейчас проезд абсолютно свободный", - отметил он.

В результате обильных осадков вблизи Голубого озера в Бзыбском ущелье на дорогу с холма сошел оползень. На проезжую часть вынесло землю, камни, деревья и ветки.

Это не первый подобный случай за последние месяцы на территории Рицинского национального реликтового парка. В мае масштабный оползень сошел на Ауадхаре, перекрыв дорогу к популярным туристическим маршрутам - альпийским лугам и озеру Мзы.

Как уточнил Багателия, дорога была расчищена еще в середине июня и с тех пор проблем с проездом на том участке не возникало.