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Туристический автобус съехал в кювет в Краснодарском крае, есть жертвы

© Sputnik / Павел Лисицын
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Sputnik Абхазия
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Предварительная причина происшествия - отказ тормозной системы, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

СУХУМ, 24 июл - Sputnik. Туристический автобус съехал в кювет в Апшеронском районе Кубани, один человек погиб, 19 пострадали, сообщает прокуратура Краснодарского края.

"Прокуратурой Краснодарского края организована проверка по факту ДТП с туристическим автобусом в районе посёлка Мезмай Апшеронского района, в результате которого к настоящему моменту установлено, что один человек погиб, 19 пострадали", - говорится в сообщении.

По предварительной версии следствия, автобус съехал с дороги по причине отказа тормозной системы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Согласно информации ГУМВД по Краснодарскому краю, после ДТП в больницу доставлен 21 человек, один погиб, среди них только взрослые.

Как уточнили в региональном главке, ДТП произошло на 14-м километре автодороги Нижегородская-Мезмай. Трасса проходит в предгорьях Кавказа.

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