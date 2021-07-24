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Минздрав России обновил временные рекомендации о вакцинации взрослых от COVID

© Sputnik / Алексей Филиппов
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Sputnik Абхазия
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Временные методические рекомендации доработаны с учетом опыта применения вакцин для профилактики COVID-19 у беременных женщин и людей с онкологическими заболеваниями.

СУХУМ, 24 июл - Sputnik. Минздрав России обновил временные методические рекомендации о вакцинации взрослого населения от коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба ведомства.

"Обновлены временные методические рекомендации "Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19",- говорится в сообщении.

Временные методические рекомендации доработаны с учетом опыта применения вакцин для профилактики COVID-19 у беременных женщин и людей с онкологическими заболеваниями, а также в части порядка оформления медицинских отводов от профилактических прививок, уточнили в пресс-службе.

"Спутник V" рекомендован без дополнительных ограничений для всех онкопациентов, завершивших лечение, вне зависимости от исходной стадии.

"ЭпиВакКорона" противопоказана при тяжелых формах аллергических заболеваний, злокачественные новообразования, первичном иммунодефиците.

В Минздраве отметили, что постоянный медицинский отвод от вакцинации против коронавируса выдается пациентам при:

  • гиперчувствительности к компонентам вакцины,
  • тяжелых аллергических реакциях,
  • в период грудного вскармливания,
  • временный - при острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях,
  • обострении хронических болезней.

Также без дополнительных ограничений вакцинация против COVID-19 может проводиться у всех пациентов, длительно получающих курсы циклического лечения, но не имеющих признаков гематологической токсичности, отметили в пресс-службе.

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