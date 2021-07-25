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Владимир Высоцкий

Семь фактов из жизни Владимира Высоцкого

© Sputnik / Мирослав Муразов
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Темы:
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210725/1021517776/sem-faktov-iz-zhizni-vladimira-vysockogo.html

41 год назад в жаркой олимпийской Москве ушел из жизни Владимир Высоцкий. Sputnik собрал малоизвестные факты из жизни знаменитого поэта.

Утром 25 июля 1980 года стало известно о смерти поэта, у которого не было ни одного звания, ни одного эфира на ЦТ, о котором не писали газеты. Но Москва еще не знала более массовых похорон. Прощание с Владимиром Высоцким проходило в театре на Таганке. Очередь из желающих проститься растянулась на 9 километров. Проводить поэта в последний путь пришли более 100 тысяч человек.

В годовщину смерти Владимира Высоцкого Sputnik вспомнил некоторые факты из его биографии.

 

Темы:
Sputnik Игротека (97)
Теги:
культура, Владимир Высоцкий (автор песен), Абхазия

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