Семь фактов из жизни Владимира Высоцкого

41 год назад в жаркой олимпийской Москве ушел из жизни Владимир Высоцкий. Sputnik собрал малоизвестные факты из жизни знаменитого поэта.

Утром 25 июля 1980 года стало известно о смерти поэта, у которого не было ни одного звания, ни одного эфира на ЦТ, о котором не писали газеты. Но Москва еще не знала более массовых похорон. Прощание с Владимиром Высоцким проходило в театре на Таганке. Очередь из желающих проститься растянулась на 9 километров. Проводить поэта в последний путь пришли более 100 тысяч человек.

В годовщину смерти Владимира Высоцкого Sputnik вспомнил некоторые факты из его биографии.