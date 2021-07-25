В Турции призвали ужесточить антиковидные меры для туристов из России

Суточный прирост новых случаев коронавируса в Турции составил 12 381 — это максимальный показатель с 12 мая, с начала июля он увеличился почти втрое.

СУХУМ, 25 июл - Sputnik. Глава союза инфекционистов Турции Мехмет Джейхан призвал ужесточить антиковидные требования к российским туристам на фоне роста заболеваемости в стране.

Накануне глава Минздрава Фахреттин Коджа призвал вернуться к строгим ограничениям.

"С одной стороны, мы должны быть вакцинированы, с другой — государство должно применять некоторые ограничения, а население должно строго соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. По отношению к туристам из России необходимо принять более строгие меры. Иначе остановить рост заболеваемости не удастся", — написал Джейхан в Twitter.

Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 решил возобновить авиасообщение с Турцией во второй половине июня. С 22 июня в республику из России отправились регулярные и чартерные рейсы.

В Турции для невакцинированных туристов старше шести лет необходима справка об отрицательном ПЦР-тесте, сделанном не ранее чем за 72 часа до прибытия, или о перенесенном COVID-19 за последние полгода. Привитым от коронавируса, в том числе и препаратом "Спутник V", достаточно предоставить сертификат о полной вакцинации двумя компонентами. С момента укола второй дозой должно пройти не менее 14 дней до въезда в Турцию. Сертификат должен быть на английском языке и содержать данные загранпаспорта.