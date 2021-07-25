Ученые оценили угрозу от бразильского штамма COVID для привитых

Ученые из Франции и Гвианы сделали вывод, что заразность гамма-варианта достигает 60% у привитых от коронавируса.

СУХУМ, 25 июл - Sputnik. На данный момент о гамма-варианте, бразильском штамме, коронавируса известно слишком мало, чтобы делать однозначные выводы о его заразности среди привитых, об этом в беседе с РБК заявили российские специалисты.

В мае 2021 года на золотодобывающей шахте в Гвиане зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции. Специалисты обследовали 44 работников, из которых 25 человек полностью привили от COVID-19 вакциной Pfizer-BioNTech. Гамма-штаммом SARS-CoV-2 заразились 15 из 25 шахтеров, получивших оба компонента препарата.

Люой вирус может "пробить" иммунную систему, заявила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. При этом она отметила, что привитый человек, либо сможет отразить атаку вируса, либо, если вирус пробьется, он нанесет небольшой вред.

По словам специалиста, бразильский штамм является "очень заразным", при этом летальность у зараженных данной мутацией ниже, чем у заболевших дельта-вариантом (индийский штамм).

В свою очередь, вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский отметил, что новые мутации появляются "время от времени", при этом изменения случайны, а вирусом "отбираются" те мутации, которые ему выгодны — в данном случае это повышенная заразность.

Гамма-вариант известен относительно давно, впервые его обнаружили в Бразилии в ноябре 2020 года. В апреле 2021 года он стал активно распространяться по всему миру. С мая этого года несколько пациентов с гамма-мутацией зафиксировали и в России.

Всемирная организация здравоохранения внесла четыре штамма SARS-CoV-2 в список "вызывающих озабоченность": альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский). Последний, по оценкам экспертов, распространяется с удвоенной скоростью по сравнению с изначальной, уханьской, версией. При этом, предупредили в организации, возбудитель продолжает мутировать.