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Полицейский с семьей погибли во время разлива рек в Сочи

© Sputnik / Олег Смеречинский
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210726/1032907799/Politseyskiy-s-semey-pogibli-vo-vremya-razliva-rek-v-Sochi-.html

В понедельник и вторник, 26 и 27 июля, в регионе снова ожидаются сильные дожди с грозами, объявлено экстренное предупреждение.

СУХУМ, 26 июл - Sputnik. Сочинский полицейский Алексей Кожакин вместе с десятилетней дочерью, женой и знакомой погибли во время разлива рек в Сочи. 

Вечером 23 июля Кожакин пыталась проехать заваленный ветками неогороженный мост через Мацесту. С ним в машине, помимо дочери и жены, были еще двое знакомых. 

По данным ГУМВД, знакомый полицейского вышел из авто, чтобы освободить путь от веток, но провалился под мост и упал в воду.

Полицейский попытался выехать на берег, чтобы не оставлять семью на мосту и спасти знакомого, но автомобиль с водителем и пассажирами унесло в реку. Позже упавший в реку знакомый Кожакина сумел выбраться из реки ниже по течению. 

Тело Кожакина нашли на следующее утро, двух погибших женщин обнаружили вместе с автомобилем. Тело девочки обнаружили недалеко от моря утром 26 июля. 

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