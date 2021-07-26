Поиски пропавшего девять лет назад подростка возобновились в Цандрипше

По словам родственников, Хрипс Маршания пропал в горах Очамчырского района девять лет назад, на тот момент ему было 15 лет.

СУХУМ, 26 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Пропавшего девять лет назад подростка Хрипса Маршания ищут в Цандрипше, информацию подтвердили Sputnik его родственники, руководство поселка и сотрудники местной милиции.

Как рассказал дядя Хрипса Виталий Ажиба, его племянник был похищен в горах Очамчырского района в районе села Лата 27 июня 2012 года.

"Завтра будет девять лет и один месяц со дня, когда он пропал. Ему было почти 15 лет. Он страдает потерей памяти. После его пропажи мы встретились с некими сванами, которые потребовали у нас 120 тысяч долларов за выкуп", - сообщил Ажиба и добавил, что заявление о пропаже Маршания семья не писала, но милиция была в курсе произошедшего.

Он также уточнил, что поиски возобновили после того, как несколько дней назад кто-то видел похожего на Маршания человека в Цандрипше.

По словам начальника милиции поселка Цандрипш Эрика Хутаба, к поискам парня подключились сотрудники милиции, водители такси и местные жители.

"Вчера мы разговаривали с местной жительницей, которая его якобы видела в районе заброшенного бетонного завода. Мы туда выехали, но там никого не оказалось. По ее описанию, парень был высокий, худой, с длинными черными волосами и бородой. Говорят, что похож. Везде развесили его фотографии и попросили, если будет хоть какая-то информация, обращаться по номеру дежурной части 761 02 02", - рассказал Хутаба.

© Foto / предоставил Виталий Ажиба Пропавший в горах Абхазии Маршания Хрипс

Представители правоохранительных органов также пообщались с родственниками Маршания. На вопрос, почему все эти девять лет после его пропажи они не обращались в милицию, они ответили, что пытались отыскать Хрипса по своим каналам.

Глава администрации Цандрипша Давид Дасания отметил, что никто из родственников пропавшего парня к ним не обращался, но поиски идут. По его словам, поселок маленький, и все на виду. Если бы Маршания находился бы там, то его увидели бы.