Абхазия участвует в международном экономическом саммите в Казани

Сегодня в Казани открывается международный экономический саммит KazanSummit 2021, он продлится до 30 июля.

СУХУМ, 28 июля - Sputnik. Министр туризма и министр иностранных дел Абхазии Теймураз Хишба и Даур Кове участвуют в ХII Международном экономическом саммите "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2021", который проходит с 28 по 30 июля в столице Татарстана, сообщает пресс-служба президента Абхазии.

В саммите в этом году примут участие около пяти тысяч человек из 60 стран мира и 33 российских региона.

В 2020 году проведение саммита "Россия – Исламский мир: KazanSummit" из-за пандемии коронавируса сначала было перенесено на более поздний срок, а затем и вовсе отменено. В этом году KazanSummit состоится в очно-заочном формате.

Международный экономический саммит России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) впервые прошел в Казани в 2009 году и за это время стал главной площадкой экономического взаимодействия российских регионов и исламских стран. KazanSummit проходит при поддержке Совета Федерации России и правительства Татарстана с целью укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества.