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Армения обвинила Азербайджан в обстрелах

© Sputnik / Валерий Мельников
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210730/1032938870/Armeniya-obvinila-Azerbaydzhan-v-obstrelakh-.html

В среду Армения заявила, что в перестрелке на границе погибли три человека и ранены пятеро, с азербайджанской стороны тоже были пострадавшие. Позже при посредничестве Москвы стороны договорились о перемирии, но затем огонь возобновился.

СУХУМ, 30 июл - Sputnik. Минобороны Армении сообщило о новых обстрелах со стороны Азербайджана, пишет РИА Новости.

© Sputnik / Алексей Куденко
Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия

"Тридцатого июля в промежутке между 11:20 до 11:30 (10:20—10:30 мск) азербайджанские подразделения открыли огонь из снайперского и другого стрелкового оружия по армянским позициям, дислоцированным на ерасхском участке", — говорится в релизе военного ведомства.

Ерахский участок находится в 70 километрах от Еревана. Отмечается, что огонь подавили ответными действиями, пострадавших нет.

Отношения между республиками очень напряженные, во многом из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха. В прошлом году очередной виток военного противостояния закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы. После этого началась демаркация рубежей, вылившаяся в очередной кризис, пик которого пришелся на май.

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