Роспотребнадзор оценил эпидситуацию на Черноморском побережье

Среди инфицированных преобладают люди среднего возраста, за последнюю неделю инфекция выявлена у 144 детей до 17 лет.

СУХУМ, 30 июл - Sputnik. С 1 мая на Черноморском побережье зарегистрировано три тысячи случаев COVID-19, заявила специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора, надзора на транспорте и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Татьяна Межевая.

Среди заболевших 46 работников санаторно-курортных учреждений, 62 организованных отдыхающих. По абсолютному числу зарегистрированных случаев в сравнении с прошлой неделей заболеваемость на побережье снизилась на 7,5%.

Однако на территории Краснодарского края в течение последней недели зарегистрировано 1740 случаев коронавируса, что на 9% выше зарегистрированной заболеваемости на прошлой неделе.

По словам Межевой, среди инфицированных преобладают люди среднего возраста, за последнюю неделю инфекция выявлена у 144 детей до 17 лет, женщины составляют 69%.

При этом, источником инфекции служили в 30% случаев контакты с больными в семье, по месту работы – 18%, зарегистрировано 17 завозных случаев.

В Абхазии по состоянию на 29 июля за все время пандемии выявили 21735 случаев заражения. Выздоровели 17434 человека, скончались 304.