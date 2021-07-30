Бжания и Новак обсудили вопросы оптимизации энергообеспечения и газификации Абхазии

Рабочий визит президента Абхазии Аслана Бжания в российскую столицу начался в среду, 28 июля.

СУХУМ, 30 июл - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с вице-премьером правительства России Александром Новаком в ходе своего визита в Москву, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

На встрече обсуждались вопросы реализации Дорожной карты по оптимизации энергообеспечения и разработки генеральной схемы газификации республики.

Во встрече приняли участие и. о. заместителя руководителя Администрации президента Валерий Папба, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.

В рамках рабочего визита в Москву Аслан Бжания также провел встречу с ​​замглавы Администрации президента России Дмитрием Козаком, с начальником Управления президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорем Масловым, с котором он обсудил вопросы социально-экономического развития.