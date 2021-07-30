RT открыл прием заявок на конкурс имени журналиста Халеда аль-Хатыба

СУХУМ, 30 июл - Sputnik. Телеканал RT открыл прием заявок на Международную премию имени Халеда аль-Хатыба — 2021.
Премия проводится уже четвертый год подряд и вручается журналистам за лучшие работы из зоны конфликта.
Международная премия имени Халеда аль-Хатыба присуждается в категориях:
- "Лучшая работа из зоны конфликта: текст";
- "Лучшая работа из зоны конфликта: видео";
- "После войны: текст/видео" - впервые представлена.
Работы в номинации "После войны: текст/видео" должны рассказывать о судьбах людей и целых народов, прошедших войну, и возвращении к мирной жизни.
Победители премии Khaled Alkhateb International Memorial Awards — 2021 получат денежный приз в размере 200 тысяч рублей.
Подать заявку можно на сайте премии. Победители будут объявлены 30 ноября.
В первый год наград были удостоены конкурсанты из Ирака, Ирландии и Сингапура. В состав жюри премии вошли иностранные и российские журналисты, в том числе Ирада Зейналова и Евгений Поддубный.
В 2020 году премию RT получили военкоры из России, Сирии и Индии.
Телеканал RT учредил премию Khaled Alkhateb International Memorial Awards в память о 25-летнем журналисте Халеде аль-Хатыбе, сотрудничавшем с RT Arabic. Он погиб в результате ракетного обстрела со стороны боевиков в сирийской провинции Хомс в 2017 году. В своих репортажах Халед освещал бои правительственных сил Сирии с террористами. В 2018 году президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении Халеда аль-Хатыба медалью «За отвагу», которая была вручена его семье на первой церемонии вручения наград.