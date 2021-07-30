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Не сделавших прививку от COVID-19 туристов будут штрафовать в Сочи

© Sputnik / Артур Лебедев
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Sputnik Абхазия
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С 1 августа можно будет приехать на курорты Краснодарского края с отрицательным ПЦР-тестом, но отдыхающие должны будут привиться в течение трех дней со дня заселения.

СУХУМ, 30 июл - Sputnik. В Сочи туристы, не сделавшие прививку от коронавируса при заселении в отель в течение трех дней, будут нести личную и административную ответственность, пишет РИА Новости со ссылкой на директора департамента курортов и туризма администрации города Светлана Батяйкина.

С 1 августа меняются условия проживания гостей. По новым правилам для заселения в отель необходимо предоставить справку о перенесенном коронавирусе, распечатанную с портала Госуслуг, сертификат о вакцинации, либо отрицательный ПЦР-тест с письменным согласием сделать прививку на курорте в течение трех дней после заезда в гостиницу.

"И здесь следует административная ответственность и штраф в размере от тысячи до 30 тысяч рублей. Гость осведомлен... И он должен иммунизироваться в течение трех дней", — сказала Батяйкина.

Она добавила, что туристов, которые заселились в отель и не сделали прививку, не будут выгонять из номеров или требовать у них сертификат о вакцинации. Однако в случае заболевания будет проводиться эпидемиологическое расследование и налагаться штраф.

От вакцинации освобождаются дети до 15 и с 15 до 18 лет. Последним достаточно предоставить отрицательный ПЦР-тест.

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