Древние пифосы были найдены при раскопках в Меркуле

Совместная экспедиция Института археологии Российской академии наук и Абхазского института гуманитарных исследований по исследованию Меркульского городища в Очамчырском районе Абхазии проходит с 2013 года.

СУХУМ, 31 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. В ходе совместной российско-абхазской археологической экспедиции в "Меркульском городище" было найдено пять глиняных пифасов, сказал в интервью Sputnik руководитель абхазской части экспедиции историк Сурам Сакания.

"На этом объекте мы работаем с 2013 года, "Меркульское городище" оказалось достаточно интересным для археологии, истории Абхазии. Работу проводим небольшими объемами, потому что финансирование небольшое, поэтому не можем себе позволить масштабные экспедиции", - подчеркнул он.

Ежегодно на объекте находят различные артефакты, который представляют интерес с точки зрения изучения истории республики, говорит Сакания.

"В этом году работы были начаты 22 июля, раскопки проходят с перерывами, были дожди, неблагоприятные погодные условия. Мы заложили два шурфа, два на два метра и углубляемся. Решили заложишь шурфы в нижней зоне городища, так как здесь в прошлом году мы нашли керамическое изделие, которая напоминает аланскую керамику. Во втором веке нашей эры на Кавказе обосновались аланы, которые могли выходить с торговыми связями к Черному морю, контактировать с абхазами", - отметил ученый.

Надеясь найти другие предметы, участники археологической экспедиции приступили к работе в нижней части "Меркульского городища".

"В этом году мы нашли кувшин для вина или воды, который сильно поломан. В ходе раскопок между первой и второй линией обороны крепости совершенно случайно после дождей был обнаружено горло пифоса. В процессе работы мы обнаружили концентрацию пифосов в количестве пяти штук, три пифоса цельные, два будем снимать завтра или послезавтра", - подчеркнул он.

Пифосы – это кувшины, которые зарывали в землю для хранения вина, зерна или воды.

"Мы пока не можем определить для чего использовали найденные пифосы, потому что они до половины были заполнены водой, глиной и землей. Мы надеемся получить анализ содержимого кувшинов, если когда-то в них хранили вино, то мы получим зерна винограда", - сказал Сурам Сакания.

Ученые пока не берутся говорить к какому времени относятся найденные пифосы.

"Начало функционирования крепости относится к периоду не позднее третьего века нашей эры, потому что внутри крепости обнаружили церковь с захоронениями и керамическими изделиями. Церковь мы датировали пятым веком, потому что церквушка имеет определенную форму, которая не выходит за пределы пятого, максимум начала шестого века нашей эры. Что касается этих пифосов, то это уникальной формы керамические изделия, они могут существовать столетиями и тысячелетиями не меняя формы. Поэтому они могут относиться и к третьему, пятому или позже. Поэтому мы не хотим гадать, пока не получим результаты анализов", - подчеркнул он.

Российскую часть совместной экспедиции возглавляет сотрудник отдела классической археологии Института археологии РАН, кандидат исторических наук Галина Требелева. Абхазскую часть – научный сотрудник АбИГИ Сурам Сакания.

В ходе археологических разведок в 2013 году на территории Восточной Абхазии, в селе Меркула Очамчырского района был обнаружен ранее неизвестный комплекс архитектурных остатков. Памятник, представленный храмом и оборонительными сооружениями, был назван "Меркульское городище".

Расположен археологический объект на гребне узкого хребта, протянувшегося по линии юго-юго-запад–северо-северо-восток на 450 метров. С южного и северного края хребта комплекс ограничивали оборонительные башни: северная в настоящее время разрушена, а южная сохранилась.

В центральной части памятника расположены руины одноапсидного храма-базилики. Обнаружены также оборонительные стены: у подножия южного склона и у его края и с восточной стороны второго плато.

По сообщениям местных жителей, раньше стена располагалась и на западном краю первого плато. Остатки этой стены были обнаружены участниками экспедиции в ходе разведок 2016 года.