В Сочи подсчитали, сколько доз вакцины от COVID нужно для обеспечения туристов

Сегодня на курорте работает более 30 пунктов вакцинации, с каждым днем открываются новые пункты.

СУХУМ, 1 авг - Sputnik. Сочи прогнозирует принять в августе до 900 тысяч туристов, для обеспечения туристов вакциной потребуется 50 тысяч доз, сообщает Sochi24.tv.

"В последнюю неделю июля доля гостей, заселяющихся с сертификатом о вакцинации либо со справкой о получении первого компонента, составила порядка 40%. По нашему прогнозу для обеспечения вакциной туристов потребуется 50 тысяч доз", — написал мэр Сочи Алексей Копайгородский в своем телеграм канале.

Он добавил, что Минздрав Краснодарского края подтвердил готовность направить нужное количество вакцины в город.

С 1 августа для заселения в отели Сочи необходимо иметь сертификат о вакцинации или справку о получении первого компонента. При предоставлении отрицательного ПЦР-теста нужно пройти вакцинацию в течение трех дней с момента заселения. Прививку можно не делать при наличии документа о перенесенном в течение последних шести месяцев заболевании или справка о медотводе с отрицательным тестом. Детям от 15 до 18 лет достаточно наличия отрицательного ПЦР-теста. Детям до 14 лет включительно дополнительные документы не требуются.

Требования распространяются на все средства размещения: санатории, пансионаты, отели и малые гостевые дома.