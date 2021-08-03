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ЕС признал сертификаты о вакцинации Сан-Марино, где использовали "Спутник V"

© Sputnik / Кирилл Брага
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Sputnik Абхазия
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Сан-Марино одобрил применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в феврале 2021 года.

СУХУМ, 3 авг - Sputnik. Еврокомиссия признает документы об вакцинации от коронавируса, выдаваемые в Сан-Марино, пишет РИА Новости со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

© Sputnik / Томас Тхайцук
Ожидается поставка двух партий вакцины от коронавируса в Абхазию

"Сертификаты вакцинации Сан-Марино теперь действительны на всей территории Европейского союза и в странах Шенгенской зоны", — говорится в сообщении.

Еврокомиссар Дидье Рейндерс заявил, что организация принимает активные меры по признанию документов, выданных и другими странами.

Ранее РФПИ заявлял, что применение препарата позволило Сан-Марино стать первой страной в Европе, победившей коронавирус.

"Спутник V" зарегистрирован в 67 государствах с общим населением более 3,5 миллиарда человек. Вакцина создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок, обеспечивая более продолжительный иммунитет.

Иммунизация от коронавируса также проводится во всех российских регионах. В стране доступны три препарата: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Ревакцинацию делают "Спутником Лайт".

За рубежом наибольшей популярностью пользуются препараты от Pfizer и BioNTech (созданы в Германии и США), AstraZeneca (Великобритания и Швеция), Moderna (США), а также китайские BBIBP-CorV, Sinopharm и CoronaVac.

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