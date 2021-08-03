Число коек в ковид-госпиталях Кубани увеличили на 60% за июль

В общей сложности в Краснодарском крае пациентов с коронавирусной инфекцией сейчас принимают 26 госпиталей.

СУХУМ, 3 авг - Sputnik. Число коек в ковидных госпиталях Кубани увеличили почти на 60% за июль, сообщает оперативный штаб по Краснодарскому краю.

Отмечается, что с 3 июля еще пять медучреждений вернулись к работе с пациентами с коронавирусной инфекцией.

С 3 июля в крае вернули к работе с пациентами с COVID-19 еще 5 медицинских учреждений.

В регионе с коидными пациентами работают в 26 госпиталях, развернуто 7090 коек, из них занято 5997. Месяц назад был открыт 21 госпиталь на 4491 место.

В последний раз пик заболеваемости отмечали 18 января 2021 года, когда за сутки диагноз COVID-19 подтверждался у 200 человек, были открыты 27 инфекционных госпиталей, в них – 6631 койка, заняты пациентами - 5201.

Вакцинацию от коронавируса на Кубани прошли около 1,6 миллиона человек.

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