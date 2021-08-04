Назван список стран, куда россияне могут поехать отдыхать без ПЦР-тестов

В число направлений, куда россияне могут поехать без сдачи ПЦР-тестов на коронавирус, входят как российские города, так и зарубежные страны.

СУХУМ, 4 авг - Sputnik. Российские туристы могут в августе отправиться без ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации как на российские курорты, так и в зарубежные страны, пишет РИА Новости со ссылкой на представителей туротрасли.

Среди самых популярных зарубежных стран, в которые россияне въезжают без ПЦР-тестов или сертификатов о вакцинации относится Абхазия и Албания, сообщили в пресс-службе TUI Россия.

"Отдохнуть в Абхазии туристы могут, забронировав тур с перелетом до Сочи или только проживание. В столицу Албании – Тирану из Москвы, Самары и Екатеринбурга летают прямые рейсы авиакомпании "Уральские авиалинии", - добавили в TUI Россия.

Отмечается, что Албания стала массово доступна для организованных туристов после долгого перерыва летом 2019 года, благодаря прямому чартеру из Москвы в Тирану.

При этом есть еще ряд стран, которые не требуют предоставление ПЦР-тестов, но с ними нет пока прямого авиасообщения, это Черногория и Доминикана.

"К странам, в которых на сегодняшний день не требуется предъявление ПЦР-тестов, относятся также Мексика и Египет", - рассказали в пресс-службе Anex Tour.

В компании отметили, что отдых в августе в Мексике на двоих в отеле четыре звезды за семь ночей придется отдать от 161,3 тысячи рублей. В Египте на этих же условиях - 107 тысяч рублей.

"Стоимость туров по России, а именно в Калининград, куда также не нужны тесты и вакцины, составит от 58,4 тысячи рублей на двоих в отеле четыре звезды на семь ночей", - уточнили в Anex Tour.

Ранее туроператоры отмечали, что в августе-сентябре турпоток из Краснодарского края будет перераспределяться в Абхазию, Крым и частично в Турцию из-за новых правил заселения в отели региона, которые начали действовать с 1 августа.