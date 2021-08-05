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Студенты на лекции

Абитуриенты из Абхазии с пропиской в России не смогут поступить в вуз по квоте

© Sputnik / Алексей Мальгавко
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С 1 сентября 2021 года открывается регистрация для участия в квоте Правительства РФ на обучение в российских ВУЗах на 2022-2023 учебный год.

СУХУМ, 5 авг - Sputnik, Сария Кварацхелия. Абитуриенты из Абхазии, у которых есть временная или постоянная регистрация на территории России, не смогут принять участие в отборочной кампании по поступлению в российские вузы по квоте, об этом Sputnik сообщили в представительстве Россотрудничества в Абхазии.

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
Завершены отборочные испытания для абитуриентов, поступающих по квотам в Россию
 

Абитуриенты, планирующие поступать по квоте через Россотрудничество, должны решить вопрос с регистрацией до 1 сентября. 

"Согласно требованиям Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, поступление на обучение в образовательные организации высшего образования Российской Федерации в пределах установленной квоты Правительства Российской Федерации не будет предусмотрено для граждан, у которых будет постоянная или временная регистрация на территории Российской Федерации после 1 сентября 2021 года", - отмечают в представительстве. 

С 1 сентября 2021 года открывается регистрация на портале education-in-russia для участия в квоте Правительства Российской Федерации на обучение в российских ВУЗах на 2022-2023 учебный год. 

Информации о том, сколько квот и по каким направлениям они будут в 2022 году, пока нет.

В 2021 году для поступления в российские высшие учебные заведения для Абхазии выделено 52 квоты. В рамках квот было предусмотрено обучение в аспирантуре, магистратуре и бакалавриате. 

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