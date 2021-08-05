Абхазскую боевую галеру показали в Майкопе

Боевая галера была построена по архивным чертежам в Петрозаводске по заказу руководства этнопарка "Апсны".

СУХУМ, 5 авг - Sputnik. Реплику абхазо-адыгской боевой галеры показали в Музее Востока в Майкопе в среду 4 августа, об этом сообщил на своей странице в Facebook один из активных участников создания этнопарка "Апсны" ученый Адгур Какоба.

"Сегодня в музее Востока, в городе Майкоп прошла презентация нашей галеры. Наши братья адыги приняли нас прекрасно. Спасибо Вам - братья!"- написал Какоба.

Ранее галеру успешно испытали на Онежском озере в верфи "Варяг". В длину судно достигает 14,5 метров, в ширину около 2,5 метров, установлены четырехметровая мачта и 14 весел. Галера сделана из карельской сосны и дуба, она может развить скорость до 12-14 километров в час с хорошо подготовленными гребцами. Рассчитана на 50 человек.

Как рассказал Sputnik автор чертежей, художник Батал Джапуа, такие типы галер были характерны для абхазского и адыгского народов, они были в ходу еще 200 лет назад. Галер было несколько видов, они могли принять на борт до 200-300 человек.

© Foto / facebook / Адгур Какоба В музее Востока, в г. Майкоп прошла презентация галеры.

В Абхазии галеру спустят на воду в озере Рица, для этого был обустроен причал у госдачи Сталина. Перед эксплуатацией судна будет сформирована команда и назначен капитан. Галера будет использоваться в экскурсионных целях.