17:37 05 Августа 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.17
  • EUR86.65
Поиск

Абхазскую боевую галеру показали в Майкопе

© Foto / facebook / Адгур Какоба
Новости
Получить короткую ссылку
24120
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/08/05/1032978598.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210805/1032978994/Abkhazskuyu-boevuyu-galeru-pokazali-v-Maykope.html

Боевая галера была построена по архивным чертежам в Петрозаводске по заказу руководства этнопарка "Апсны".

СУХУМ, 5 авг - Sputnik. Реплику абхазо-адыгской боевой галеры показали в Музее Востока в Майкопе в среду 4 августа, об этом сообщил на своей странице в Facebook один из активных участников создания этнопарка "Апсны" ученый Адгур Какоба.

© Foto / предоставила Елена Лабахуа
Спустя два века: абхазскую боевую галеру доставят в республику в конце недели

"Сегодня в музее Востока, в городе Майкоп прошла презентация нашей галеры. Наши братья адыги приняли нас прекрасно. Спасибо Вам - братья!"- написал Какоба.

Ранее галеру успешно испытали на Онежском озере в верфи "Варяг". В длину судно достигает 14,5 метров, в ширину около 2,5 метров, установлены четырехметровая мачта и 14 весел. Галера сделана из карельской сосны и дуба, она может развить скорость до 12-14 километров в час с хорошо подготовленными гребцами. Рассчитана на 50 человек.

Как рассказал Sputnik автор чертежей, художник Батал Джапуа, такие типы галер были характерны для абхазского и адыгского народов, они были в ходу еще 200 лет назад. Галер было несколько видов, они могли принять на борт до 200-300 человек.

© Foto / facebook / Адгур Какоба
В музее Востока, в г. Майкоп прошла презентация галеры.

В Абхазии галеру спустят на воду в озере Рица, для этого был обустроен причал у госдачи Сталина. Перед эксплуатацией судна будет сформирована команда и назначен капитан. Галера будет использоваться в экскурсионных целях.

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Красный внутри, зеленый снаружи: международный день арбуза
Россия и Узбекистан провели совместные военные учения на полигоне Термез
График выплат российских пенсий в Абхазии: июль
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться