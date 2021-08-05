Пользователи Сети выбрали лучшее фото конкурса Стенина онлайн-голосованием

Обладатель Гран-При конкурса имени Стенина станет известен в сентябре, тогда же в формате онлайн-церемонии жюри назовет лауреатов, вошедших в шорт-лист 2021 года.

СУХУМ, 5 авг - Sputnik. Лучшим снимком международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, по мнению интернет-пользователей, стала одиночная работа Рафида Ясара из Бангладеш "Счастливый фермер", на которой изображен крестьянин, демонстрирующий урожай цветной капусты. Она собрала почти четверть голосов онлайн-пользователей.

© Foto / Рафид Ясар Работа бангладешского фотографа Рафида Ясара "Счастливый фермер"

Ясар надеется, что признание его работы широкой аудиторией поможет ему в осуществлении мечты – стать режиссером.

"Я понимаю, что народное голосование – это еще не Гран-При, но каждый голос – это знак поддержки. Не знаю, есть ли среди участников кто-то, кто жаждет победы в этом соревновании больше, чем я. Но как бы там ни было, пусть победит сильнейший", — сказал он.

В конце сентября конкурс имени Андрея Стенина в формате онлайн-церемонии раскроет главную интригу года – кто получит Гран-При, а также назовет лауреатов, вошедших в шорт-лист 2021 года. Организаторы планируют по традиции до конца года начать международное турне работ победителей по городам мира.

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.

Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", телеканал "Москва 24", информационно-новостной портал Вести.Ru.

Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Telam, новостное агентство ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, информационное агентство Prensa Latina, интернет-портал DBW.