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Затулин об Абхазии и Южной Осетии: Россия никакого признания отзывать не будет

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Накануне США, Великобритания, Франция, Эстония, Ирландия, Норвегия и Албания в совместном заявлении потребовали от России отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии.

СУХУМ, 5 авг – Sputnik. Заявления стран Запада, призвавших отозвать признания Абхазии и Южной Осетии, не дороже той бумаги, на которой они написаны, Россия этого не сделает, об этом заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

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"Ясно, что Россия никакого признания отзывать не будет. И с этой точки зрения эти заявления не дороже той бумаги, на которой эти заявления написаны", - сообщил Затулин.

США, Великобритания, Франция, Эстония, Ирландия, Норвегия и Албания в совместном заявлении потребовали от России отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии, а также вывести с территории этих республик свои вооруженные силы.

Заявление было распространено в Совете безопасности ООН и приурочено к 13-й годовщине августовских событий 2008 года, когда Москва отразила вооруженную агрессию Тбилиси против Южной Осетии, после чего признала обе закавказские республики, бывшие в советское время автономиями в составе Грузии.

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