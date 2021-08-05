02:02 06 Августа 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.17
  • EUR86.65
Поиск

Депутат Госдумы призвал Запад подумать о своих военных базах прежде чем упрекать Россию

© Sputnik / Алексей Майшев
Новости
Получить короткую ссылку
54 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/08/05/1032983953.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210805/1032983800/Deputat-Gosdumy-prizval-Zapad-podumat-o-svoikh-voennykh-bazakh-prezhde-chem-uprekat-Rossiyu.html

К 13-й годовщине августовских событий 2008 года США, Великобритания, Франция, Эстония, Ирландия, Норвегия и Албания распространили заявление с призывом к России отозвать признание Абхазии и Южной Осетии.

СУХУМ, 5 авг – Sputnik. Россия помогает обеспечивать безопасность двум государствам – Абхазии и Южной Осетии, а странам, которые призывают РФ вывести оттуда своих военных стоит самим задуматься об этом в отношении своих баз на территориях удаленных от этих стран, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Здание кабинета министров
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сухум отреагировал на новый призыв западных стран отозвать признание Абхазии

Семь западных стран 4 августа призвали Россию отменить решение о признании Южной Осетии и Абхазии и вывести с территории обеих республик свои вооруженные силы. Западные оппоненты утверждают, что своими действиями Россия нарушает территориальную целостность Грузии.

"Мы помогаем обеспечивать безопасность двум государствам (Абхазии и Южной Осетии). Пусть лучше англичане, которые захватили на Кипре землю, присвоили ее себе и разместили на ней военную базу (военные базы Акротири и Декелия на острове Кипр образуют заморскую территорию Великобритании), подумают об этом", - заявил Калашников.

Он отметил, что Россия обеспечивает безопасность тех государств, которые "определились, но существует опасность того, что их могут уничтожить, это может сделать то государство, которому они не доверяют".

Заявление США, Великобритании, Франции, Эстонии, Ирландии, Норвегии и Албании было распространено в Совете безопасности ООН и приурочено к 13-й годовщине августовских событий 2008 года, когда Москва отразила вооруженную агрессию Тбилиси против Южной Осетии, после чего признала обе закавказские республики, бывшие в советское время автономиями в составе Грузии.

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Теперь и в Греции: лесные пожары охватили несколько островов и пригород Афин
Россия и Узбекистан провели совместные военные учения на полигоне Термез
График выплат российских пенсий в Абхазии: июль
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться