Депутат Госдумы призвал Запад подумать о своих военных базах прежде чем упрекать Россию

К 13-й годовщине августовских событий 2008 года США, Великобритания, Франция, Эстония, Ирландия, Норвегия и Албания распространили заявление с призывом к России отозвать признание Абхазии и Южной Осетии.

СУХУМ, 5 авг – Sputnik. Россия помогает обеспечивать безопасность двум государствам – Абхазии и Южной Осетии, а странам, которые призывают РФ вывести оттуда своих военных стоит самим задуматься об этом в отношении своих баз на территориях удаленных от этих стран, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Семь западных стран 4 августа призвали Россию отменить решение о признании Южной Осетии и Абхазии и вывести с территории обеих республик свои вооруженные силы. Западные оппоненты утверждают, что своими действиями Россия нарушает территориальную целостность Грузии.

"Мы помогаем обеспечивать безопасность двум государствам (Абхазии и Южной Осетии). Пусть лучше англичане, которые захватили на Кипре землю, присвоили ее себе и разместили на ней военную базу (военные базы Акротири и Декелия на острове Кипр образуют заморскую территорию Великобритании), подумают об этом", - заявил Калашников.

Он отметил, что Россия обеспечивает безопасность тех государств, которые "определились, но существует опасность того, что их могут уничтожить, это может сделать то государство, которому они не доверяют".

Заявление США, Великобритании, Франции, Эстонии, Ирландии, Норвегии и Албании было распространено в Совете безопасности ООН и приурочено к 13-й годовщине августовских событий 2008 года, когда Москва отразила вооруженную агрессию Тбилиси против Южной Осетии, после чего признала обе закавказские республики, бывшие в советское время автономиями в составе Грузии.