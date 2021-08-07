Бжания возложил цветы к мемориалу во дворе школы №5 в Цхинвале

Делегация из Абхазии во главе с президентом Асланом Бжания прибыла в Южную Осетию 6 июля, чтобы принять участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 13-й годовщине войны в августе 2008 года.

СУХУМ, 7 авг - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания возложил цветы к часовне на Мемориальном кладбище во дворе цхинвальской школы № 5, сообщает Sputnik Южная Осетия.

В Южной Осетии проходят памятные мероприятия, приуроченные к 13-й годовщине грузинской агрессии в августе 2008 года.

В субботу 7 августа должны состоятся переговоры глав Абхазии и Южной Осетии, а также встреча делегаций двух республик.

В Посольстве Абхазии в Цхинвале состоится встреча с соотечественниками. Вечером в субботу Аслан Бжания и возглавляемая им делегация примут участие в памятных мероприятиях.

Это первый визит Бжания в Южную Осетию в качестве главы государства, и он продлится до 9 августа. В этот день он возложит цветы к мемориалу "Защитникам Отечества" и посетит базу Миротворческих сил, где также пройдет возложение цветов и венков.