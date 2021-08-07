Бжания принял участие в мероприятиях, посвященных событиям августа 2008-го

СУХУМ, 7 авг - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания почтил память жертв грузинской агрессии в ходе мероприятий в Цхинвале. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Бжания отметил, что для него и его коллег большая честь находиться в Цхинвале в годовщину трагических, но в тоже время героических событий августа 2008 года.

"Дорогие братья-осетины! Передаю вам огромный привет и поддержку от братского абхазского народа. Август 2008 года еще раз продемонстрировал всему миру, что Великая Россия своих друзей в беде не оставляет. Благодаря решительным и своевременным действиям руководства России, войска агрессора были разгромлены", - обратился к жителям Южной Осетии президент Абхазии.

© Sputnik Погибших в августе 2008 года защитников Цхинвала и мирных жителей вспоминают на траурной акции, которая проходит на Гергиевской лестнице.

Он добавил, что подвиг героев, отдавших свои жизни во имя свободы родной земли, будет служить будущим поколениям как пример верности Отчизне.

"Сегодня наши страны свободно развиваются. Однако, мы не должны расслабляться. Все указывает на то, что Грузия до сих пор не оставила мыслей завоевать Абхазию и Южную Осетию. Об этом говорит и тот факт, что она по-прежнему, отказывается подписывать с нами мирный договор", - сказал Бжания.

Он подчеркнул, что именно поэтому Абхазия и Южная Осетия укрепляют свои вооруженные силы, наращивают военно-техническое сотрудничество с Россией.

"Мы будем вечно благодарны этой Великой стране, которая в августе 2008 года, несмотря на беспрецедентное давление, приняло смелое решение по признанию независимости Абхазии и Южной Осетии, тем самым поддержав наши народы в их стремлении к независимости и праву на безопасное и стабильное развитие", - завершил Бжания.

© Sputnik Поминальные свечи на акции памяти жертв грузинской агрессии августа 2008 года зажигают президенты Южной Осетии и Абхазии Анатолий Бибилов и Аслан Бжания, а также Врио главы РСО-Алании Сергей Меняйло.

Президенты Южной Осетии и Абхазии Анатолий Бибилов и Аслан Бжания зажгли поминальные свечи на акции памяти жертв грузинской агрессии августа 2008 года.