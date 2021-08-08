Пять дней в августе: хроника войны в Южной Осетии

В августе 2008 года Грузия напала на Южную Осетию. Россия и Абхазия встали на защиту Цхинвала, в результате Тбилиси был вынужден вернуть войска в места постоянной дислокации. Хроника "Пятидневной войны" в материале Sputnik Абхазия.

Тринадцать лет назад, в ночь на 8 августа 2008 года, Грузия объявила о начале военной операции в зоне грузино‑осетинского конфликта с целью "наведения конституционного порядка в Южной Осетии". Через несколько часов Тбилиси уведомил миротворцев, размещенных в зоне конфликта, о начале войны в Южной Осетии.

Этой же ночью Абхазия направила в Южную Осетию добровольцев и переместила войска к границе с Грузией. На следующее утро парламент Северной Осетии призвал Россию помочь Южной Осетии.

Начало войны

В ночь на 8 августа командующий миротворческими операциями Объединенного штаба Минобороны Грузии Мамука Курашвили заявил телекомпании "Рустави-2", что грузинская сторона приняла решение о "восстановлении конституционного порядка в зоне конфликта".

Утром грузинская авиация нанесла удары по Южной Осетии.

В результате ночного обстрела с грузинской стороны был поврежден ряд зданий на территории штаба российских миротворцев в Цхинвале. Сгорело здание парламента Южной Осетии, был разрушен комплекс правительственных зданий, горели многоэтажные жилые корпуса и другие строения в центре города.

© Sputnik / Саид Гуциев Цхинвал после разрушений

В сторону Цхинвала выдвинулась колонна грузинских танков и пехота.

К середине дня грузинские войска, несмотря на сопротивление югоосетинских подразделений, взяли под свой контроль часть Цхинвала и восемь югоосетинских деревень.

Во второй половине дня 7 августа Цхинвал и его окрестности подверглись артиллерийскому обстрелу из крупнокалиберных орудий со стороны грузинских сел Никози и Эргнети.

© Sputnik / Саид Гуциев Жители Цхинвала во время артобстрела прячутся в подвале, август 2008

В 15:45 военные наблюдатели от Грузии покинули расположение Объединенного штаба миротворцев и наблюдательные посты.

В 19:40 к народу Грузии обратился президент Михаил Саакашвили. Он заявил, что вечером в четверг отдал приказ всем грузинским вооруженным подразделениям не открывать ответного огня в зоне конфликта.

В 22:35 7 августа, то есть через три часа после заявления Саакашвили, Грузия начала наступательную операцию против Южной Осетии.

В 23:15 начались боестолкновения и обстрел с применением гранатометов и минометов.

В 23:45 начался залповый огонь реактивных систем залпового огня "Град".

В 00:20 8 августа подключилась ствольная артиллерия.

С 01:20 на фоне артиллерийской канонады началось продвижение грузинских войск к восточной части Цхинвала.

02:08 Тбилиси уведомил миротворцев, размещенных в зоне конфликта, о начале войны в Южной Осетии.

© Sputnik / Саид Гуциев Российские миротворцы в городе Цхинвал, подвергшемся нападению Грузинских войск.

На помощь

Президент Абхазии Сергей Багапш в ночь на пятницу созвал экстренное совещание Совета безопасности, Абхазия решила отправить на помощь Южной Осетии около тысячи добровольцев. В условиях сохраняющейся прямой угрозы жизни российских граждан в Южной Осетии, в соответствии с правом на самооборону, во второй половине дня 8 августа Россия направила в Южную Осетию дополнительные силы для поддержки российских миротворцев и защиты мирных жителей.

© Sputnik / Владимир Попов Президент Абхазии Сергей Багапш (в центре) во время совещания. Галский район, август 2008

02:37 Абхазия направляет в Южную Осетию тысячу добровольцев.

03:46 Грузия начала танковую атаку на южные окраины Цхинвала. Госминистр Грузии Темур Якобашвили объявил, что Цхинвал находится в кольце грузинских войск.

04:20 На штурм Цхинвала пошла пехота.

04:33 Россия потребовала созыва заседания СБ ООН по ситуации в Южной Осетии.

04:48 В Цхинвал прибыло подкрепление из Северной Осетии.

06:49 Абхазия перемещает войска к границе с Грузией.

09:23 Грузинские СМИ заявили о взятии Цхинвала.

11:10 Президент Грузии в ходе обращения к нации рассказал о своем видении ситуации в зоне конфликта и объявил о всеобщей мобилизации резервистов.

12:37 Парламент Северной Осетии призвал Россию помочь Южной.

15:00 Президент России Дмитрий Медведев выступил по российскому телевидению с заявлением в связи с ситуацией в Южной Осетии. Медведев подчеркнул, что в соответствии с Конституцией и федеральным законодательством, президент России обязан защищать жизнь и достоинство российских граждан, где бы они ни находились. В сложившихся обстоятельствах Российская Федерация была вынуждена предпринять операцию по принуждению Грузии к миру, а также для защиты российских граждан, находящихся в Южной Осетии.

16:14 Колонна российской бронетехники вошла в Цхинвал.

18:23 Подразделения 58‑й армии занимают северную окраину Цхинвала

© Sputnik / Максим Авдеев Югооосетинские ополченцы в городе Цхинвал

Принуждение к миру

9 августа в зону конфликта были введены дополнительные подразделения 58-й армии и подразделения воздушно-десантных войск. Российские войска вступили в бой на Зарском направлении, чтобы разблокировать дорогу, ведущую к Цхинвалу с севера. Корабли ВМФ России приступили к патрулированию морских пространств у побережья Абхазии, вблизи зоны вооруженного конфликта в Южной Осетии. Соответствующая нота была направлена грузинской стороне. Абхазия начала операция в Кодорском ущелье.

© AFP 2019 / VIKTOR DRACHEV Операция в Кодорском ущелье

11:38 Подразделения 76‑й воздушно‑десантной дивизии из Пскова входят в Цхинвал. В Южную Осетию перебрасываются подразделения 98‑й воздушно‑десантной дивизии из Иванова, а также спецназ из состава 45‑го отдельного разведывательного полка.

12:28 Генштаб ВС России подтверждает информацию о двух сбитых российских военных самолетах Су‑25 и Ту‑22 в зоне грузино‑осетинского конфликта. Один пилот погиб, трое – в плену.

12:59 Грузинские военные сдаются и покидают позиции в Цхинвале.

14:59 Абхазия начала вооруженную операцию в верхней части Кодорского ущелья.

19:02 Абхазская армия нанесла ракетный удар по военным объектам на западе Грузии.

20:39 Корабли российского ЧФ осуществляют перегруппировку в акватории Черного моря, прилегающей к морской границе Грузии.

Безопасность восстановлена

10 августа российские войска, югоосетинские ополченцы и силовые структуры полностью вытеснили грузинские войска за пределы Южной Осетии.

Были открыты гуманитарные коридоры для вывода беженцев из Южной Осетии. По договоренности между сторонами действовали два коридора: северный (для осетинских беженцев и раненых) и южный (для грузинских).

© Sputnik / Михаил Фомичев Беженцы из Цхинвала в лагере, расположенном на базе сельхозтехники в городе Алагир.

10:25 МВД Грузии объявило о выводе войск из Южной Осетии.

14:02 Минобороны России подтвердило информацию об отходе грузинских войск из Цхинвала.

17:33 Абхазская армия заняла позиции на реке Ингури вдоль границы с Грузией.

18:39 Из Цхинвала во Владикавказ вышла первая колонна с ранеными. Эвакуированы 50 человек.

18:56 Грузия объявила о прекращении огня.

21:40 Цхинвал полностью перешел под контроль российских миротворцев.

© Sputnik / Саид Гуциев Российские военнослужащие направляются в сторону Цхинвала.

11 августа Медведев на встрече с министром обороны РФ Анатолием Сердюковым заявил, что Россия завершила значительную часть операции по принуждению Грузии к миру в Южной Осетии, Цхинвал взят под контроль миротворцами.

00:17 В Абхазию прибыли российские десантники. По сообщению представителей Минобороны России -с целью "воспрепятствовать военной агрессии Грузии против Абхазии".

01:57 Россия и Грузия договорились не применять авиацию в зоне конфликта.

04:16 Абхазия возобновила обстрел Кодорского ущелья.

05:24 По сообщению МВД Грузии, российские ВВС нанесли удар по пригороду Тбилиси.

07:26 Грузия продолжает обстрелы российских миротворцев в Южной Осетии

08:24 Колонна МЧС с гуманитарной помощью вошла в Южную Осетию.

10:10 Министерство иностранных дел Грузии заявило, что в небе над Тбилиси появились 50 российских бомбардировщиков.

10:20 Абхазские силы полностью блокировали верхнюю часть Кодора и готовы начать операцию по уничтожению грузинских войск.

13:05 "Операция по принуждению к миру" в зоне грузино‑осетинского конфликта в значительной степени завершена, заявил президент России Дмитрий Медведев. По его словам, город Цхинвал взят под контроль усиленным российским миротворческим контингентом.

13:07 Грузия отказалась сложить оружие в Кодоре. Грузинские войска отвергли ультиматум российских миротворцев.

13:35 Саакашвили подписал документ о прекращении огня, подготовленный министрами иностранных дел Франции и Финляндии.

13:52 Заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал‑полковник Анатолий Ноговицын назвал заявления президента Грузии Михаила Саакашвили о прекращении огня обманом.

© Sputnik / Михаил Фомичев В городе Цхинвале, подвергшемся нападению грузинских войск.

За три дня войны в Грузии погибли 92 человека. Потери среди населения Южной Осетии, по данным Минобороны РФ, превышают две тысячи человек, более 30 тысяч стали беженцами.

Последний день войны

12 августа в 12.45 президент России Дмитрий Медведев объявил о завершении операции по принуждению Грузии к миру. Россия и Франция согласовали шесть принципов урегулирования конфликта в Грузии (План Медведева — Саркози).

© Sputnik / Михаил Климентьев 12 августа 2008. Президенты Франции и РФ Николя Саркози и Дмитрий Медведев (слева направо) перед началом совместной пресс-конференции по итогам переговоров об урегулировании конфликта в Южной Осетии.

10:15 Российские войска начали бои в 20 километрах к югу от Цхинвала.

11:35 ФСБ задержала замначальника управления службы внешней разведки Грузии. Российские спецслужбы утверждали, что задержанный собирал данные о военных и президенте Южной Осетии.

13:00 Президент России Дмитрий Медведев объявил о завершении операции по принуждению к миру в зоне грузино-осетинского конфликта.

14:00 Генштаб РФ потребовал присутствия международных наблюдателей в зоне грузино-осетинского конфликта.

© Sputnik / Михаил Фомичев Цхинвал после разрушений

Последствия

Россия и Франция согласовали шесть принципов урегулирования конфликтов в Грузии. Среди них — не использовать силу, окончательно прекратить все военные действия, обеспечить свободный доступ к гуманитарной помощи, ВС Грузии должны вернуться в места постоянной дислокации, ВС России — выйти на линию, предшествующую началу боевых действий. При этом до создания международных механизмов российские миротворческие силы принимают дополнительные меры безопасности. Шестой принцип — начало международного обсуждения вопросов будущего статуса Южной Осетии и Абхазии и путей обеспечения их безопасности.

Грузинские власти согласились подписать документ, но исключили из шестого пункта упоминание о статусе, предложив обсуждать вопросы безопасности.

14 августа лидеры непризнанных республик Абхазия и Южная Осетия подписали принципы урегулирования.

© Sputnik / Дмитрий Астахов 14 августа 2008. Президент РФ Дмитрий Медведев во время встречи в Кремле с президентами непризнанных республик Абхазии и Южной Осетии Сергеем Багапшем и Эдуардом Кокойты.

15 августа президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что подписал соглашение о прекращении огня.

16 августа план по урегулированию конфликта в Грузии подписал президент России Дмитрий Медведев.

21 августа Абхазия и Южная Осетия направили России обращения президентов и парламентов республик с просьбой признать независимость самопровозглашенных государств.

26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. В ответ Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой и объявил две закавказские республики оккупированными территориями.

© Sputnik / Владимир Попов Ликование в Сухуме

Материал подготовлен на основании информации РИА Новости и открытых источников.