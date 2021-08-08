Пять дней в августе: хроника войны в Южной Осетии

Тринадцать лет назад, в ночь на 8 августа 2008 года, Грузия объявила о начале военной операции в зоне грузино‑осетинского конфликта с целью "наведения конституционного порядка в Южной Осетии". Через несколько часов Тбилиси уведомил миротворцев, размещенных в зоне конфликта, о начале войны в Южной Осетии.
Этой же ночью Абхазия направила в Южную Осетию добровольцев и переместила войска к границе с Грузией. На следующее утро парламент Северной Осетии призвал Россию помочь Южной Осетии.
Начало войны
В ночь на 8 августа командующий миротворческими операциями Объединенного штаба Минобороны Грузии Мамука Курашвили заявил телекомпании "Рустави-2", что грузинская сторона приняла решение о "восстановлении конституционного порядка в зоне конфликта".
Утром грузинская авиация нанесла удары по Южной Осетии.
В результате ночного обстрела с грузинской стороны был поврежден ряд зданий на территории штаба российских миротворцев в Цхинвале. Сгорело здание парламента Южной Осетии, был разрушен комплекс правительственных зданий, горели многоэтажные жилые корпуса и другие строения в центре города.
В сторону Цхинвала выдвинулась колонна грузинских танков и пехота.
К середине дня грузинские войска, несмотря на сопротивление югоосетинских подразделений, взяли под свой контроль часть Цхинвала и восемь югоосетинских деревень.
Во второй половине дня 7 августа Цхинвал и его окрестности подверглись артиллерийскому обстрелу из крупнокалиберных орудий со стороны грузинских сел Никози и Эргнети.
В 15:45 военные наблюдатели от Грузии покинули расположение Объединенного штаба миротворцев и наблюдательные посты.
В 19:40 к народу Грузии обратился президент Михаил Саакашвили. Он заявил, что вечером в четверг отдал приказ всем грузинским вооруженным подразделениям не открывать ответного огня в зоне конфликта.
В 22:35 7 августа, то есть через три часа после заявления Саакашвили, Грузия начала наступательную операцию против Южной Осетии.
В 23:15 начались боестолкновения и обстрел с применением гранатометов и минометов.
В 23:45 начался залповый огонь реактивных систем залпового огня "Град".
В 00:20 8 августа подключилась ствольная артиллерия.
С 01:20 на фоне артиллерийской канонады началось продвижение грузинских войск к восточной части Цхинвала.
02:08 Тбилиси уведомил миротворцев, размещенных в зоне конфликта, о начале войны в Южной Осетии.
На помощь
Президент Абхазии Сергей Багапш в ночь на пятницу созвал экстренное совещание Совета безопасности, Абхазия решила отправить на помощь Южной Осетии около тысячи добровольцев. В условиях сохраняющейся прямой угрозы жизни российских граждан в Южной Осетии, в соответствии с правом на самооборону, во второй половине дня 8 августа Россия направила в Южную Осетию дополнительные силы для поддержки российских миротворцев и защиты мирных жителей.
02:37 Абхазия направляет в Южную Осетию тысячу добровольцев.
03:46 Грузия начала танковую атаку на южные окраины Цхинвала. Госминистр Грузии Темур Якобашвили объявил, что Цхинвал находится в кольце грузинских войск.
04:20 На штурм Цхинвала пошла пехота.
04:33 Россия потребовала созыва заседания СБ ООН по ситуации в Южной Осетии.
04:48 В Цхинвал прибыло подкрепление из Северной Осетии.
06:49 Абхазия перемещает войска к границе с Грузией.
09:23 Грузинские СМИ заявили о взятии Цхинвала.
11:10 Президент Грузии в ходе обращения к нации рассказал о своем видении ситуации в зоне конфликта и объявил о всеобщей мобилизации резервистов.
12:37 Парламент Северной Осетии призвал Россию помочь Южной.
15:00 Президент России Дмитрий Медведев выступил по российскому телевидению с заявлением в связи с ситуацией в Южной Осетии. Медведев подчеркнул, что в соответствии с Конституцией и федеральным законодательством, президент России обязан защищать жизнь и достоинство российских граждан, где бы они ни находились. В сложившихся обстоятельствах Российская Федерация была вынуждена предпринять операцию по принуждению Грузии к миру, а также для защиты российских граждан, находящихся в Южной Осетии.
16:14 Колонна российской бронетехники вошла в Цхинвал.
18:23 Подразделения 58‑й армии занимают северную окраину Цхинвала
Принуждение к миру
9 августа в зону конфликта были введены дополнительные подразделения 58-й армии и подразделения воздушно-десантных войск. Российские войска вступили в бой на Зарском направлении, чтобы разблокировать дорогу, ведущую к Цхинвалу с севера. Корабли ВМФ России приступили к патрулированию морских пространств у побережья Абхазии, вблизи зоны вооруженного конфликта в Южной Осетии. Соответствующая нота была направлена грузинской стороне. Абхазия начала операция в Кодорском ущелье.
11:38 Подразделения 76‑й воздушно‑десантной дивизии из Пскова входят в Цхинвал. В Южную Осетию перебрасываются подразделения 98‑й воздушно‑десантной дивизии из Иванова, а также спецназ из состава 45‑го отдельного разведывательного полка.
12:28 Генштаб ВС России подтверждает информацию о двух сбитых российских военных самолетах Су‑25 и Ту‑22 в зоне грузино‑осетинского конфликта. Один пилот погиб, трое – в плену.
12:59 Грузинские военные сдаются и покидают позиции в Цхинвале.
14:59 Абхазия начала вооруженную операцию в верхней части Кодорского ущелья.
19:02 Абхазская армия нанесла ракетный удар по военным объектам на западе Грузии.
20:39 Корабли российского ЧФ осуществляют перегруппировку в акватории Черного моря, прилегающей к морской границе Грузии.
Безопасность восстановлена
10 августа российские войска, югоосетинские ополченцы и силовые структуры полностью вытеснили грузинские войска за пределы Южной Осетии.
Были открыты гуманитарные коридоры для вывода беженцев из Южной Осетии. По договоренности между сторонами действовали два коридора: северный (для осетинских беженцев и раненых) и южный (для грузинских).
10:25 МВД Грузии объявило о выводе войск из Южной Осетии.
14:02 Минобороны России подтвердило информацию об отходе грузинских войск из Цхинвала.
17:33 Абхазская армия заняла позиции на реке Ингури вдоль границы с Грузией.
18:39 Из Цхинвала во Владикавказ вышла первая колонна с ранеными. Эвакуированы 50 человек.
18:56 Грузия объявила о прекращении огня.
21:40 Цхинвал полностью перешел под контроль российских миротворцев.
11 августа Медведев на встрече с министром обороны РФ Анатолием Сердюковым заявил, что Россия завершила значительную часть операции по принуждению Грузии к миру в Южной Осетии, Цхинвал взят под контроль миротворцами.
00:17 В Абхазию прибыли российские десантники. По сообщению представителей Минобороны России -с целью "воспрепятствовать военной агрессии Грузии против Абхазии".
01:57 Россия и Грузия договорились не применять авиацию в зоне конфликта.
04:16 Абхазия возобновила обстрел Кодорского ущелья.
05:24 По сообщению МВД Грузии, российские ВВС нанесли удар по пригороду Тбилиси.
07:26 Грузия продолжает обстрелы российских миротворцев в Южной Осетии
08:24 Колонна МЧС с гуманитарной помощью вошла в Южную Осетию.
10:10 Министерство иностранных дел Грузии заявило, что в небе над Тбилиси появились 50 российских бомбардировщиков.
10:20 Абхазские силы полностью блокировали верхнюю часть Кодора и готовы начать операцию по уничтожению грузинских войск.
13:05 "Операция по принуждению к миру" в зоне грузино‑осетинского конфликта в значительной степени завершена, заявил президент России Дмитрий Медведев. По его словам, город Цхинвал взят под контроль усиленным российским миротворческим контингентом.
13:07 Грузия отказалась сложить оружие в Кодоре. Грузинские войска отвергли ультиматум российских миротворцев.
13:35 Саакашвили подписал документ о прекращении огня, подготовленный министрами иностранных дел Франции и Финляндии.
13:52 Заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал‑полковник Анатолий Ноговицын назвал заявления президента Грузии Михаила Саакашвили о прекращении огня обманом.
За три дня войны в Грузии погибли 92 человека. Потери среди населения Южной Осетии, по данным Минобороны РФ, превышают две тысячи человек, более 30 тысяч стали беженцами.
Последний день войны
12 августа в 12.45 президент России Дмитрий Медведев объявил о завершении операции по принуждению Грузии к миру. Россия и Франция согласовали шесть принципов урегулирования конфликта в Грузии (План Медведева — Саркози).
10:15 Российские войска начали бои в 20 километрах к югу от Цхинвала.
11:35 ФСБ задержала замначальника управления службы внешней разведки Грузии. Российские спецслужбы утверждали, что задержанный собирал данные о военных и президенте Южной Осетии.
13:00 Президент России Дмитрий Медведев объявил о завершении операции по принуждению к миру в зоне грузино-осетинского конфликта.
14:00 Генштаб РФ потребовал присутствия международных наблюдателей в зоне грузино-осетинского конфликта.
Последствия
Россия и Франция согласовали шесть принципов урегулирования конфликтов в Грузии. Среди них — не использовать силу, окончательно прекратить все военные действия, обеспечить свободный доступ к гуманитарной помощи, ВС Грузии должны вернуться в места постоянной дислокации, ВС России — выйти на линию, предшествующую началу боевых действий. При этом до создания международных механизмов российские миротворческие силы принимают дополнительные меры безопасности. Шестой принцип — начало международного обсуждения вопросов будущего статуса Южной Осетии и Абхазии и путей обеспечения их безопасности.
Грузинские власти согласились подписать документ, но исключили из шестого пункта упоминание о статусе, предложив обсуждать вопросы безопасности.
14 августа лидеры непризнанных республик Абхазия и Южная Осетия подписали принципы урегулирования.
15 августа президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что подписал соглашение о прекращении огня.
16 августа план по урегулированию конфликта в Грузии подписал президент России Дмитрий Медведев.
21 августа Абхазия и Южная Осетия направили России обращения президентов и парламентов республик с просьбой признать независимость самопровозглашенных государств.
26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. В ответ Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой и объявил две закавказские республики оккупированными территориями.
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