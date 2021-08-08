СУХУМ, 8 авг - Sputnik. Экстренное предупреждение объявлено в Сочи до 9 августа, прогнозируются шквалистый ветер, грозы и ливни, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

"С 7 по 9 августа на территории города Сочи... местами сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра 20-24 метра в секунду. На реках - резкие подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок", - говорится в сообщении.

В Сочи (район Магри-Веселое) из-за непогоды также прогнозируются смерчи.

В субботу вечером мэр Сочи Алексей Копайгородский заявил, что все силы и средства в городе находятся в режиме повышенной готовности из-за ливней с грозами, есть риск подъема уровня воды в реках и схода селей.

По его словам, работает городской оперативный штаб, подрядные организации готовы оперативно ликвидировать последствия непогоды.