ФСБ России рассекретила доказательства подготовки Японии к войне с СССР

Согласно рассекреченным документам, подготовка Японии к военным действиям против СССР велась с 1938 года.

СУХУМ, 8 авг - Sputnik. Федеральная служба безопасности России впервые рассекретила доказательства подготовки японских военных к войне с СССР, пишет РИА Новости.

Согласно документам, подготовка к военным действиям велась с 1938 года. Уже во время советско-японского военного конфликта у озера Хасан был отдан приказ №70 частям 3-й армии от 9 августа 1938 года.

Данные о маневрах Токио подтверждает и допрос последнего главнокомандующего Квантунской армиии Отодзо Ямада, проведенный в декабре 1949 года во время подготовки к Хабаровскому процессу над японскими военными преступниками. Согласно протоколу, Ямада признал, что еще в январе 1938 года "отдал приказ частям 3-й армии о приведении их к боевой готовности на случай возникновения военных действий с Советским Союзом". Военачальник признался, что приказ № 70 "свидетельствует об усилении готовности к войне".

27 сентября 1940 года в Берлине страны "оси" подписали Тройственный пакт, который закрепил формирование ядра агрессивных государств во главе с Германией, Италией и Японией. Договор о взаимном нейтралитете (1941) между Москвой и Токио позволил на некоторое время обезопасить восточные границы СССР, но не изменил общей расстановки сил.

В годы войны Япония оставалась союзником гитлеровской Германии и не отказалась от плана войны против Советского Союза.

Отмечается, что готовясь к войне против Союза и других государств, правящие круги и национальные спецслужбы возлагали большие надежды на применение в боевых условиях бактериологического оружия. © Sputnik / РИА Новости Важный нюанс: рассекречен пункт, исключенный из декларации Японии и СССР о мире

8 августа 1945 года СССР, имея неоспоримые доказательства подготовки Японией бактериологического оружия и принимая во внимания союзнический тандем Берлина и Токио, объявил последним войну. На следующий день началась Дальневосточная компания советских войск, включавшая три операции: Маньчжурскую стратегическую наступательную, Южно-Сахалинскую наступательную и Курильскую десантную.

2 сентября 1945 года правительство Японии подписало Акт о капитуляции, что ознаменовало собой окончание Второй мировой войны.

Последней точкой в завершении конфликта стал Хабаровский процесс, на котором военный трибунал Приморского округа приговорил 12 бывших военнослужащих Квантунской армии к тюремным срокам за разработку запрещенных Женевским протоколом вооружений.