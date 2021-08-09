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Эпидемиолог рассказала, когда может развиться постковидный синдром

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1116)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210809/1033000942/Epidemiolog-rasskazala-kogda-mozhet-razvitsya-postkovidnyy-sindrom.html

Постковидным синдромом называется совокупность признаков нарушения общего самочувствия после коронавируса.

СУХУМ, 9 авг - Sputnik. Симптомы постковидного синдрома могут появиться даже через несколько месяцев после выписки из больницы, но чаще всего они появляются через четыре недели после перенесенного COVID-19, об этом в интервью РИА Новости пассказала заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

"По данным систематического обзора, опубликованного в июне 2021 года, постковидный синдром развивается от трех до 24 недель после острой фазы или выписки из больницы. Наиболее часто симптомы постковидного синдрома отмечаются спустя четыре недели", - заявила Плоскирева.

По словам эпидемиолога, у пациентов, которые перенесли коронавирус в бессимптомной форме, постковидный синдром может проявиться спустя месяц.

Одними из ключевых показателей при диагностике продолжительного COVID-19 медики называют уровни свертываемости крови, электролитов и тропонина, гормонов щитовидной железы, а также витамина D. Кроме того, после перенесенного заболевания могут возникнуть тромбозы сосудов сетчатки. Врачи рекомендую пройти обследование у кардиолога и невропатолога в том числе и молодым.

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1116)

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