Эпидемиолог рассказала, когда может развиться постковидный синдром

СУХУМ, 9 авг - Sputnik. Симптомы постковидного синдрома могут появиться даже через несколько месяцев после выписки из больницы, но чаще всего они появляются через четыре недели после перенесенного COVID-19, об этом в интервью РИА Новости пассказала заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

"По данным систематического обзора, опубликованного в июне 2021 года, постковидный синдром развивается от трех до 24 недель после острой фазы или выписки из больницы. Наиболее часто симптомы постковидного синдрома отмечаются спустя четыре недели", - заявила Плоскирева.

По словам эпидемиолога, у пациентов, которые перенесли коронавирус в бессимптомной форме, постковидный синдром может проявиться спустя месяц.

Такие обстоятельства: Шакая о постковидном синдроме

Одними из ключевых показателей при диагностике продолжительного COVID-19 медики называют уровни свертываемости крови, электролитов и тропонина, гормонов щитовидной железы, а также витамина D. Кроме того, после перенесенного заболевания могут возникнуть тромбозы сосудов сетчатки. Врачи рекомендую пройти обследование у кардиолога и невропатолога в том числе и молодым.

Читайте также: