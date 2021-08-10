В течение суток 10, 11 и 12 августа прогнозируется опасность формирования смерчей над морем на участке Магри – Веселое.

СУХУМ, 10 авг - Sputnik. Штормовое предупреждение объявлено в Сочи до 12 августа, возможны ливни с грозами, шквалистый ветер, сообщается на сайте администрации города.

В реках прогнозируется подъем уровня воды до критических отметок, а также сход сетей в горной местности.

"По прогнозам метеорологов в течение суток 10, 11 и 12 августа на территории Сочи сохранится комплекс гидрометеорологических явлений. Местами пройдут сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра 20-24 метров в секунду",- говорится в сообщении.

Жителям и гостям курорта рекомендуется воздержаться от отдыха у воды, а также не оставлять автомобили под деревьями, вблизи рек и под рекламными конструкциями.

В ночь 9 августа сильные ливни снова подтопили улицы Сочи.

Ранее в социальных сетях появились видео, на которых видны подтопления улиц, свалившиеся на припаркованные автомобили деревья, бурлящая река, через которую переходят люди.