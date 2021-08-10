10:26 10 Августа 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.51
  • EUR86.44
Поиск

Штормовое предупреждение объявлено в Сочи до 12 августа

© Sputnik / Томас Тхайцук
Новости
Получить короткую ссылку
129 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/07/04/1032764936.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210810/1033010615/Shtormovoe-preduprezhdenie-obyavleno-v-Sochi-do-12-avgusta.html

В течение суток 10, 11 и 12 августа прогнозируется опасность формирования смерчей над морем на участке Магри – Веселое.

СУХУМ, 10 авг - Sputnik. Штормовое предупреждение объявлено в Сочи до 12 августа, возможны ливни с грозами, шквалистый ветер, сообщается на сайте администрации города.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Экстренное предупреждение объявлено в Сочи до 9 августа

В реках прогнозируется подъем уровня воды до критических отметок, а также сход сетей в горной местности.

"По прогнозам метеорологов в течение суток 10, 11 и 12 августа на территории Сочи сохранится комплекс гидрометеорологических явлений. Местами пройдут сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра 20-24 метров в секунду",- говорится в сообщении.

Жителям и гостям курорта рекомендуется воздержаться от отдыха у воды, а также не оставлять автомобили под деревьями, вблизи рек и под рекламными конструкциями.

В ночь 9 августа сильные ливни снова подтопили улицы Сочи.

Ранее в социальных сетях появились видео, на которых видны подтопления улиц, свалившиеся на припаркованные автомобили деревья, бурлящая река, через которую переходят люди. 

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Братский визит: рабочая поездка Аслана Бжания в Южную Осетию
Мигранты с Ближнего Востока бегут в ЕС через Беларусь
Обзор цен на рынке Сухума: август
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться