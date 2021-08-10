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Россиянин, находившийся в розыске за взятку, задержан на границе с Абхазией

© Foto / Сочинская таможня
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210810/1033010812/Rossiyanin-nakhodivshiysya-v-rozyske-za-vzyatku-zaderzhan-na-granitse-s-Abkhaziey.html

Мужчина пытался покинуть Абхазию и при въезде в Российскую Федерацию был выявлен сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

СУХУМ, 10 авг - Sputnik. Гражданин России 1993 года рождения, находившийся в федеральном розыске, был задержан в пункте пропуска через госграницу при въезде в Россию из Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Мужчина разыскивался за совершение преступления, квалифицируемого статьей 290 Уголовного кодекса России "Получение взятки с вымогательством в особо крупном размере".

Правонарушитель передан установленным порядком инициатору розыска – ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Пограничное управление напоминает, что в соответствии со статьей 15 Федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", право гражданина РФ на выезд может быть временно ограничено в случаях, если он:

  • осужден за совершение преступления, - до отбытия (исполнения) наказания или до освобождения от наказания;
  • призван на военную службу или направлен на альтернативную гражданскую службу, - до окончания военной службы или альтернативной гражданской службы;
  • уклоняется от исполнения обязательств, наложенных на него судом, - до исполнения обязательств либо достижения согласия сторонами;
    сообщил о себе заведомо ложные сведения при оформлении документов для выезда из Российской Федерации, - до решения вопроса в срок не более одного месяца органом, оформляющим такие документы;
  • признан несостоятельным (банкротом), - до вынесения арбитражным судом определения о завершении или прекращении производства по делу о несостоятельности (банкротстве), в том числе в результате утверждения арбитражным судом мирового соглашения.

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