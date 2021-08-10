Россиянин, находившийся в розыске за взятку, задержан на границе с Абхазией

Мужчина пытался покинуть Абхазию и при въезде в Российскую Федерацию был выявлен сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

СУХУМ, 10 авг - Sputnik. Гражданин России 1993 года рождения, находившийся в федеральном розыске, был задержан в пункте пропуска через госграницу при въезде в Россию из Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Мужчина разыскивался за совершение преступления, квалифицируемого статьей 290 Уголовного кодекса России "Получение взятки с вымогательством в особо крупном размере".

Правонарушитель передан установленным порядком инициатору розыска – ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Пограничное управление напоминает, что в соответствии со статьей 15 Федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", право гражданина РФ на выезд может быть временно ограничено в случаях, если он: