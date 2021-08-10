Новак: запрет экспорта топлива может быть введен при ухудшении ситуации на рынке

Ранее издание "Коммерсант" писало, что правительство России пока отказалось от планов реализации срочных мер для стабилизации биржевых цен на топливо, среди которых запрет на его экспорт.

СУХУМ, 10 авг - Sputnik. Запрет на экспорт нефтепродуктов из России остается на повестке и может быть введен в случае ухудшения ситуации на топливном рынке, заявил вице-премьера РФ Александр Новак.

"Обращаю внимание, что более кардинальные меры, такие как запрет экспорта нефтепродуктов, остаются на повестке и могут быть в любой момент применены в случае ухудшения ситуации", - приводятся слова Новака в пресс-релизе правительства РФ.

Правительство России рассчитывает, что в ближайшее время ситуация на топливном рынке нормализуется, уже наметился тренд на снижение биржевых цен.

При этом он подчеркнул, что нефтяные компании могут и должны оказать содействие в стабилизации оптового рынка. По его словам, этому в первую очередь будет способствовать равномерное увеличение предложения нефтепродуктов на бирже.

"Мы уже приняли решение поднять нормативы реализации автобензина на бирже до 12%. В частности, увеличение предложения можно обеспечить за счет накопленных запасов топлива" - добавил вице-премьер.

Вице-премьер РФ Александр Новак считает целесообразным донастроить биржевую торговлю топливом - в частности, по его словам, можно временно запретить продавать топливо не производителям и ограничить дневной рост цен.

Новак в понедельник провел совещание с представителями нефтяных компаний, органов исполнительной власти, аналитиками и экспертами отрасли о текущей ситуации на топливном рынке. В ходе встречи обсуждалась динамика розничных и биржевых цен на нефтепродукты, а также уровень запасов топлива.

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