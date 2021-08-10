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Первый прозрачный подвесной мост в России открылся в Сочи

© Foto / Роза Хутор
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210810/1033014230/Pervyy-prozrachnyy-podvesnoy-most-v-Rossii-otkrylsya-v-Sochi.html

Новый аттракцион расположен на Розе Пик, высота 2320 метров над уровнем моря, его протяженность — 32 метра.

СУХУМ, 10 авг - Sputnik. Первый в России подвесной мост с абсолютно прозрачными ступенями появился на "Розе Хутор" в Сочи, сообщается на сайте горного курорта.

Протяженность моста составляет 32 метра.

"Конечно, мы вдохновлялись зарубежными аналогами, но в итоге создали собственный вариант. Мост представляет собой ступени из прочного монолитного поликарбоната, скрепленные металлическими скобами и тросами", — рассказал организатор проекта Александр Якущенко.

Он добавил, что в отличие от существующих в мире похожих конструкций, мост на Розе Пик подвижный, и это позволяет еще больше пощекотать нервы.

Безопасность туристов гарантирует специальное страховочное снаряжение, которое обязательно надевается на каждого перед выходом на объект. Есть и ограничения по весу (не более 100 килограммов) и росту (выше 130 сантиметров).

На сайте курорта также уточняется, что на данный момент отдыхающим доступно три подвесных моста. Большой работает только летом, его длина составляет 115 метров. Малый – протяженностью 72 метра — открыт 12 месяцев. Ожидается, что новый "стеклянный" мост также будет доступен в любое время года.

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